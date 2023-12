Väitös: Teknisiä ohjeita laajennetun todellisuuden avulla? Uusi malli auttaa huomiomaan vaaran paikat

Laajennettu todellisuus tarkoittaa yksinkertaisimmillaan virtuaalisten elementtien tarkastelua esimerkiksi älypuhelimen tai virtuaalitodellisuuden VR-lasien avulla. Sen käyttämisen tuomiin mahdollisuuksiin työelämässä kuuluvat muun muassa tilannesidonnaiset, vuorovaikutteiset työohjeet.

Haasteita sen sijaan tuovat erityisesti yksityisyys ja turvallisuus. Vaaran paikka on se, että laitteet keräävät tauotta yksityiskohtaista dataa käyttäjästä ja hänen ympäristöstään, mukaan lukien pahaa-aavistamattomat ohikulkijat. Tämä datankeruu on välttämätöntä, jotta virtuaaliset elementit voidaan sijoittaa oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ja jotta niiden kanssa voidaan toimia. Käyttötilanne on kuitenkin voitava suunnitella niin, että mahdolliset riskit vältetään.

– Väitöskirjassani esittelen kehittämäni TIER-mallin, jonka avulla voidaan suunnitella ohjeistuksia laajennetun todellisuuden teknologian hyödyntämiselle ohjeiden välittämisessä, kertoo Vaasan yliopistossa väittelevä Satu Rantakokko.

Rantakokon kehittämä malli auttaa organisoidussa ohjeiden suunnitteluprosessissa siten, että käytettävän teknologian tuomat mahdollisuudet ja haasteet voidaan tasapainottaa suhteessa siihen, mitä ominaisuuksia ohjeisiin halutaan ja miten löydetään paras lopputulos. Malli kannustaa huomioimaan käyttäjät kaikissa ohjeiden suunnitteluvaiheissa.

TIER-mallia on pilottitestattu esimerkiksi ohjeiden virheenhallintaan ja käyttäjien ennakkoasenteisiin liittyen. Testit osoittavat, että laajennetun todellisuuden käytön monet mahdollisuudet vaativat kokonaisvaltaista mallia, jotta mahdollisimman monet yksityiskohdat saadaan otettua huomioon ja näin vältytään ongelmilta.

Väitöstilaisuus

FM Satu Rantakokon väitöstutkimus “Affordance-based approach to identifying and analysing the possibilities and challenges of extended reality (XR) as a medium for technical instructions” tarkastetaan tiistaina 12.12.2023 klo 12 Vaasan yliopiston luentosalissa F118 (Fabriikki).



Väitöstilaisuuden seuraaminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta: Zoom, salasana: 069084.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Thomas Olsson (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Merja Koskela. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Väitöskirja

Rantakokko, Satu (2023) Affordance-based approach to identifying and analysing the possibilities and challenges of extended reality (XR) as a medium for technical instructions. Acta Wasaensia 527. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf

Lisätiedot

Satu Rantakokko, sähköposti satu.rantakokko (@) uwasa.fi

Satu Rantakokko on syntynyt Muoniossa vuonna 1974. Hän valmistui vuonna 2017 filosofian maisteriksi teknisen viestinnän koulutusohjelmasta Vaasan yliopistossa. Rantakokko työskentelee tällä hetkellä projektitutkijana Vaasan yliopistossa. Hän asuu Laviassa.