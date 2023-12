Erkki Jurvansuusta Kallio Softwaren toimitusjohtaja

Kolme Suomen suurinta työttömyyskassaa – YTK Työttömyyskassa, Korkeasti Koulutettujen työttömyyskassa KOKO ja Avoin työttömyyskassa, A-kassa – perustivat tänä syksynä yhteisen it-yhtiön, Kallio Software Oy:n, tukemaan kassojen tulevaisuusloikkaa uusilla it-järjestelmillä. Yhtiön toiminta käynnistyy nyt täydellä teholla, kun toimitusjohtajana aloittaa kokenut it-osaaja Erkki Jurvansuu.

Jurvansuulla on takanaan pitkä ura Accenturella, jossa hän on vastannut teknologiahankkeiden myynnistä ja toimittamisesta mm. rahoitusalan ja julkisen puolen toimijoille. Nyt toimintakenttänä tulee olemaan suomalaisten työttömyyskassojen it-järjestelmien kehittäminen.

Kassoihin kuuluu merkittävä osa suomalaisista palkansaajista, noin 1,9 miljoonaa henkilöä. Kassojen kautta maksetaan vuosittain lähes kaksi miljardia euroa etuuksia, pääosin työttömyyspäivärahaa, mutta myös vuorottelukorvausta, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. Kallio Softwaren perustajakassat vastasivat esimerkiksi vuonna 2022 yli puolesta tästä määrästä.

Uuden toimitusjohtajan ensimmäinen työkenttä on uuden etuusjärjestelmähankkeen tehokas käynnistäminen ja Kallio Softwaren organisaation rakentaminen. ”Erityisen kiinnostavaa on päästä alusta alkaen mukaan rakentamaan palvelumallia, jollaista ei ole tällä toimialalla koskaan vielä tehty. On kiinnostavaa alkaa rakentaa Kallio Softwaresta organisaatiota, joka saa aikaan toimialalla merkittävän digi- ja tehokkuusloikan”, Jurvansuu sanoo.

Kassakenttä on ollut jo pitkään vauhdikkaassa muutoksessa, työttömyyskassojen määrä on vähentynyt, mutta jäsenmäärä ei. Lakimuutoksia on tullut viime vuosina paljon ja sama jatkunee tulevinakin vuosina.

Kallio Software Oy:n hallituksen puheenjohtaja Auli Hänninen muistuttaa, että kassajärjestelmä on nyt kiinnostavampi kuin koskaan. ”Pelkästään historiallinen yhteishankkeemme on tällä kentällä jo aivan uutta, saati se, että työttömyyskassat lähtevät aktiivisesti itse kehittämään omaa it:tään. Muutos kertoo siitä, että teknologioiden käyttäjät ovat entistä tärkeämmässä roolissa myös palveluiden tuottamisessa. On hienoa, että olemme saaneet Erkin mukaan rakentamaan tätä uuden yhteistyön mallia.”

Jurvansuu muistuttaa, että kassajärjestelmän tulee pystyä elämään ketterästi myös kiihtyvien lainsäädäntömuutosten maailmassa. ”Lisäksi kassojen valtava jäsenmäärä asettaa jo itsessään entistä suurempia vaatimuksia palveluiden saatavuudelle ja tietosuojalle. Asiakkaiden odotukset palveluiden käytettävyydelle ovat digitalisaation myötä kasvaneet ja nykyaikaisilla järjestelmillä asiakkaille pystytään tarjoamaan tulevaisuudessa entistä sujuvammat, nopeammat ja luotettavammat palvelut. Järjestelmän tulee olla myös kriisin kestävä, mikä kävi hyvin ilmi koronasulkujen aikana”, Jurvansuu toteaa.

