OYSin uusi F-rakennus etenee suunnitellusti – työmaalla vietettiin harjannostajaisia

Valtiovarainministeriöltä yksittäinen korjauspyyntö Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan – ohjelman sisältö hyväksyttiin sellaisenaan 5.12.2023 09:46:17 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on hakenut valtiovarainministeriöltä lainanottovaltuutta vuodelle 2024 välttämättömien investointitarpeiden takia. Pohteelle myönnettiin lainanottovaltuus 19.10.2023 valtioneuvoston päätöksellä. Lainanottovaltuus on yhteensä 287,4 miljoonaa euroa. Ehtona lainanottovaltuudelle oli tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma, jonka aluevaltuusto hyväksyi 20.11.2023. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma toimitettiin valtiovarainministeriölle 21.11.2023. Valtioneuvoston päätöksen mukaan valtiovarainministeriö voi edellyttää ohjelman täydentämistä, jos on todennäköistä, että toimenpiteet eivät ole riittäviä lainanhoitokyvyn varmistamiseksi. Valtiovarainministeriö on esittänyt Pohteelle 4.12.2023 tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvän täydennyspyynnön. Täydennyspyynnössä ministeriö pyytää Pohdetta tarkentamaan vuodelle 2026 esitettyä arvioitua, laskennallista rahoituserää. Rahoituserä on jo poistettu talousarviokirjasta. Lisäksi Pohde täydentää tal