Asiantuntija muistuttaa: näin hoidat koronan ja influenssan oireita

Koronasesonki ja influenssan yleistyminen näkyvät monin tavoin apteekkien arjessa. Kauhavan Ykkösapteekin apteekkari Mika Wallin kertoo, että koronatestien menekki on räjähtänyt ja käsidesiä kysytään aiempaa enemmän. Osa asiakkaista on myös alkanut käyttää maskia.

“Lääkekaappia halutaan nyt pitää paremmassa kunnossa, jotta koronan tai influenssan iskiessä on kotivaraa. On ilahduttavaa, että ihmiset varautuvat etukäteen”, Wallin kertoo.

Wallinin mukaan kodin lääkekaappiin on viisasta hankkia koronan, influenssan ja muiden hengitystieinfektioiden varalta särky- ja kipulääkkeitä, paikallisia kurkkukipua hoitavia tabletteja, nenäsuihkeita ja sinkkivalmisteita.

Hengitystieinfektioissa lepo on usein paras lääke. Sairastumisen sattuessa tulisi sairastaa rauhassa kotona, jotta ei tartuta muita.

Oireita voi lievittää tavallisilla kuumelääkkeillä

Koronan hoito on muiden hengitystieinfektioiden tavoin oireiden mukaista hoitoa. Useimmilla oireet ovat lieviä. Jos vointi heikkenee liikaa eikä itsehoidolla enää pärjää, kannattaa hakeutua terveydenhuoltoon.

Koronaan ja infuenssaan liittyvää kurkkukipua ja kuumetta voidaan lievittää tavallisilla reseptivapailla kuumelääkkeillä.

“Parasetamolia on helppo suositella kuumeeseen ja erilaisiin kiputiloihin, jotka liittyvät koronaan tai flunssaan. Sillä on vähiten haittavaikutuksia tai haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa”, Wallin toteaa.

Huomioi nämä asiat kipulääkkeen valinnassa

Yhteisvaikutusten lisäksi kipulääkkeen valinnassa tulisi huomioida kipulääkkeen sopivuus itselle esimerkiksi perussairauksien kannalta. Moni ostaa tottumuksesta aina samoja kipulääkkeitä. Apteekkari Wallinin mielestä tottumukset tulisi haastaa erityisesti silloin, kun oma tilanne on muuttunut.

“Kipulääkkeen sopivuus kannattaa tarkistaa aina, kun on saanut käyttöönsä uusia reseptilääkkeitä tai perusterveydentila on muuttunut. Myös ikä vaikuttaa kipulääkkeen sopivuuteen. Yleensä tulehduskipulääkkeet sopivat huonommin iäkkäille. Heille sopivin ja ensisijaisin kipulääke on parasetamoli”, Wallin muistuttaa.

Sopivan lääkkeen valinnassa kannattaa kääntyä esimerkiksi apteekin ammattilaisten puoleen.

“Usein ajatellaan, että reseptivapaat kipulääkkeet ovat harmittomia ja kaikille sopivia. Ne on kuitenkin luokiteltu itsehoidon riskilääkkeiksi, joten on hyvä varmistaa ostohetkellä kipulääkkeen sopivuus itselle”, Wallin huomauttaa.

Wallin korostaa, että itsehoidossa käytettävät kipulääkkeet on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön, eikä käyttöohjeen mukaista annostusta tule ylittää. Mikäli kuume tai erilaiset kiputilat jatkuvat pidempään, on syytä kääntyä terveydenhuollon puoleen.

