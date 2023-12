Presidentinvaalien gallupkärki kohtaa Keskuskauppakamarin tentissä

Keskuskauppakamari: Liikenteen tulevaisuuden linjanvedot tehdään EU:ssa - neljä teesiä parempaan liikennepolitiikkaan 24.11.2023 06:57:00 EET | Tiedote

Suomen intressien varmistamisesta kansallisesti tärkeiden liikennekysymysten osalta on huolehdittava nyt, kun EU-komission uutta ohjelmaa valmistellaan. Kannat pitää olla valmiina jo yhteistä ohjelmaa muodostettaessa, jotta niillä olisi painoarvoa. Keskuskauppakamari on yhdessä ITS Finlandin kanssa valmistellut neljä teesiä, jotka vaikuttaisivat myönteisesti Suomen liikennepolitiikkaan seuraavan EU-komission kaudella.