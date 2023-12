Lähes puolet suomalaisista haluaa huomioida ympäristövaikutukset asumisessa tai rakentamisessa – ympäristökysymykset näkyvät myös kuluttajien materiaalivalinnoissa

Tutkimuksen mukaan 46 prosenttia suomalaisista haluaa jatkossa huomioida ympäristövaikutukset asumisessaan tai rakentamisessa ja remontoinnissa.

– Suomalaisten kiinnostus remontoinnin ja rakentamisen ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen on ehdottomasti positiivinen asia. Uuden rakentamislain myötä ilmastonmuutoksen torjunta tulee myös osaksi rakentamisen lainsäädäntöä, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi kertoo.

Ympäristöministeriö on ilmoittanut uuden lain astuvan voimaan 1.1.2025. Suurin muutos nykyiseen lakiin koskee nimenomaan ilmastonmuutoksen hillintää ja rakentamisen vähähiilisyyttä, sillä tarkoituksena on ottaa huomioon rakennusten koko elinkaaren aikana syntyvät ilmastovaikutukset. Lain tavoitteena on pienentää rakentamisen ja rakennusten käytön hiilijalanjälkeä, pidentää rakennusten elinikää sekä tukea kiertotaloutta.

Pitkäikäisten materiaalien valinta tukee kestävää kehitystä

Päiväniemen mukaan kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden huomiointi näkyy myös kuluttajien materiaali- ja tuotevalinnoissa. 41 prosenttia suomalaisista kertoo haluavansa jatkossa suosia rakennus- ja remonttituotteita, joissa kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden tukeminen on keskeistä.

– Jos materiaalien valinnassa pitäisi kiinnittää vain yhteen asiaan huomiota, panostaisin pitkään elinikään. Pitkäikäiset ja huollettavat rakennusmateriaalit ja tuotteet ovat usein parhaita vaihtoehtoja. Parhaassa tapauksessa materiaaleja voi lopulta myös kierrättää ja käyttää uudelleen. Puutavarassa kannattaa kiinnittää huomiota vastuulliseen alkuperään eli siihen, että se on peräisin sertifioiduista ja kestävästi hoidetuista metsistä, Päiväniemi korostaa.

Kun kuluttajien kiinnostus kestävää kehitystä ja vähähiilistä rakentamista kohtaan kasvaa, myös alan toimijoiden on panostettava vastuullisuuteen ja tuotetietojen laatuun koko elinkaaren ajalta.

– Me haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman kattavat tuotetiedot. Tuotteen ympäristötietojen lisäksi keskeistä on myös alkuperätiedot, mitkä kertovat, mikä osa on peräisin uusiutuvista, uusiutumattomista, kierrätetyistä tai uudelleenkäytetyistä lähteistä, Päiväniemi tiivistää.

*Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2023 -kysely tehtiin Stark Suomen toimeksiannosta. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research -verkkopaneelissa helmikuussa 2023. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800

Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi