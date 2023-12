Kumppanuussopimus Tampereen yliopiston ja Fastemsin välillä tiivistää yhteistyötä entisestään

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.

Fastems on maailman johtava CNC-automaatioratkaisujen toimittaja, jolla on yli 40:n vuoden ja 4500:n asennuksen kokemus yli 100:n eri kone- ja laitevalmistajan kanssa. Fastemsin ratkaisuilla voidaan lisätä tuotannon tehokkuutta ja ratkaista perustavanlaatuisia haasteita muuttuvaeräisessä tuotannossa, joita kaikki teolliset valmistajat kohtaavat paikallisista konepajoista globaaleihin yrityksiin. Fastemsin tehtävänä on auttaa valmistajia hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla vuoden kaikki 8760 tuntia.