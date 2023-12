Kalajoki, Kerava ja Pori ovat Suomen liikkuvin kunta -kilpailun finalistit

Kilpailussa etsitään tänä vuonna kuntalaisten liikunta- ja liikkumismahdollisuuksia laaja-alaisesti edistänyttä kuntaa.

— Kunnilla on merkittävä rooli kaikkien kuntalaisten fyysisen aktiivisuuden edistämisessä. Liikuntatoimen palvelut ja toimenpiteet luovat tärkeän pohjan liikunnallisen elämäntavan edistämiselle, mutta yksin niiden työllä ei voida ratkaista liian vähäisen liikkumisen haasteita. Asukkaiden fyysistä aktiivisuutta voidaan tukea erilaisissa arjen ympäristöissä ja lukuisissa palveluissa. Kuntalaisten liikkumisen lisäämiseen tarvitaankin mukaan kaikki hallinnonalat, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Timo Räikkönen.

Kalajoki suorastaan kutsuu liikkumaan!

12 000 asukkaan Kalajoella hyödynnetään meriluonnon mahdollisuuksia monipuolisesti ja ympäristöystävällisesti. Esteettömät reitit houkuttelevat ulos kaikkia kuntalaisia ja liikkumisen vuosi on myös täynnä toinen toistaan innostavampia tapahtumia. Lisäksi digitaalisuus on valjastettu kekseliäästi tukemaan arjen liikuntavalintoja.

Keravalla arkiliikkuminen on hämmästyttävän helppoa

Kerava on 37 000 asukkaan kaupunki, jossa yhteistyö eri toimijoiden kanssa on hiottua ja arkiliikkuminen on tehty hämmästyttävän helpoksi. Strategisuus ja kuntarajat ylittävät liikuntareitit luovat vaikuttavan kokonaisuuden erilaisten kuntalaisten liikkumisen mahdollistumiseksi. Keravalla on hoksattu hyödyntää maankäytön suunnittelua osana pitkäjänteistä työtä jokaisen liikkumisen eteen.

Porissa on tehty pitkäjänteistä suunnittelua liikkumisen edistämiseksi

83 000 asukkaan merikaupungissa on tarjolla tukea liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen kaikenikäisille. Harrastamisen Porin malli sekä maksuton nuorisopassi ovat onnistuneesti tukeneet lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista. Pori kannustaa myös työntekijöitään liikkumaan. Pitkäjänteisellä suunnittelulla varmistetaan, että liikkuminen kuuluu kaikille.

Voittaja julkistetaan tammikuussa Urheilugaalassa

Suomen liikkuvimman kunnan titteliä tavoitteli tänä vuonna 38 kuntaa, joista esiraati valitsi kolme finalistia.

Finalistikunnissa liikunnallinen elämäntapa näkyy kunnan strategiatyössä, yhteistyötä tehdään sektori- ja organisaatiorajat ylittäen ja kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia edistetään laaja-alaisesti.

Suomen liikkuvin kunta -kilpailun voittajan valinnasta vastaa Urheilugaalan suuri raati. Voittajan valinta julkistetaan Urheilugaalassa 11.1.2024.

Lisätietoja:

Timo Räikkönen, +358 9 771 2288, +358 50 583 3988

Timo.Raikkonen@kuntaliitto.fi

Maria Salenius +358 50 561 0466

Maria.Salenius@kuntaliitto.fi