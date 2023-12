Yli puolet suomalaisista pitää energiatehokkuutta yhtenä tärkeimmistä kriteereistä ostaessaan asuntoa tai taloa

Energiakriisi sai monet suomalaiset kiinnittämään huomiota energian kulutukseensa. Nyt energiatehokkuuden merkitys näkyy erityisesti asuntokaupassa, sillä yli puolet (53 %) suomalaisista kertoo, että energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä kriteereistä asunnon tai talon ostossa.

– Myynti- ja ostotilanteessa energiatodistus on paras työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun. Nykyään puhutaan myös esimerkiksi matala- tai passiivienergiataloista, joiden lämmitykseen vaadittava energian kulutus on tavanomaista pienempää, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi kertoo.

Tutkimus osoittaa, ettei iällä tai tuloilla ole juurikaan vaikutusta siihen, pitävätkö henkilöt energiatehokkuutta yhtenä tärkeimmistä kriteereistä asunnon tai talon ostotilanteessa.

EU:n uudesta energiatehokkuusdirektiivistä on uutisoitu laajasti. Sen tavoitteena on vähentää rakennuksista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta. Tällä hetkellä EU:n alueella rakennusten osuus energian kulutuksesta on noin 40 prosenttia ja osuus kasvihuonekaasupäästöistä noin 36 prosenttia.

–Todennäköisesti energiatehokkuusdirektiivistä käyty julkinen keskustelu on saanut monet kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota rakennusten energiatehokkuuteen, Päiväniemi pohtii.

Maantieteellisellä sijainnilla on hieman vaikutusta siihen, miten tärkeänä rakennusten energiatehokkuutta pidetään ostotilanteessa. Esimerkiksi itäsuomalaisista jopa 59 prosenttia pitää energiatehokkuutta yhtenä tärkeimmistä kriteereistä, kun vastaava luku eteläsuomalaisten keskuudessa on 49 prosenttia.

Asiantuntijan vinkit: huomioi nämä energiatehokkaassa kodissa!

1. Kiinnitä huomiota pohjien ja seinien lämmöneristävyyteen. Mikäli mahdollista, lisäeristys kannattaa tehdä jo rakentamisvaiheessa, vaikka se onnistuukin myös jälkikäteen.

2. Valitse energiatehokkaat ikkunat. Ikkunoiden energiatehokkuutta voi vertailla niissä olevan energialuokituksen avulla.

3. Energiatehokkaassa talossa ilma ei vaihdu rakenteiden läpi, vaan hallitusti koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

4. Kiinnitä huomiota myös valaistuksen ja kodinkoneiden energiatehokkuuteen. Valitse säädettäviä tai esimerkiksi liiketunnistimilla toimivia valaistusratkaisuja, ja kiinnitä huomiota laitteiden energiamerkintöihin vertaillessasi tuotteita.

*Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2023 -kysely tehtiin Stark Suomen toimeksiannosta. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research -verkkopaneelissa helmikuussa 2023. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800

Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi