Tuomas Levannosta Sunborn Sagan uusi Key Account Manager

Sunborn Saga Oy tarjoaa merenläheisiä kokous- ja juhlatiloja niin Naantalissa kuin Turun Ruissalon saarella. Tehtävässään Key Account Managerina Levanto vastaa muun muassa Sunborn Sagan eri yksiköiden, kuten Naantalin Kylpylän, Ruissalon Kylpylän ja Naantalin Kaivohuoneen sekä myös Sunborn Eventsille kuuluvien Turun linnan toimintojen yritysmyynnistä. Levanto sijaistaa tehtävässä opintovapaalle jäävää Miia Rosalaa 31.12.2024 saakka.

Levanto tunnetaan muun muassa Naantalin Venemessujen ja Veneet Esillä -tapahtumien pitkäaikaisena toimitusjohtajana ja yrittäjänä. Naantalin Venemessut on läntisen Suomen suurin venemessutapahtuma, joka on järjestetty jo vuodesta 2010 alkaen. Nimityksestä huolimatta tapahtumien järjestäminen tulee jatkumaan Levannon toimesta myös ensi vuonna.

– On hienoa siirtyä työskentelemään osaksi työyhteisöä monien yrittäjävuosien jälkeen ja vieläpä alueellisesti erittäin merkittävän matkailu- ja tapahtuma-alan toimijan hienojen tuotteiden parissa. Tavoitteenani on edistää Sunbornin b2b-myynnin kasvua ja menestystä. Odotan innokkaasti uusia haasteita, joita tuleva vuosi tuo tullessaan, Levanto kertoo.

Levanto on saanut myös tunnustusta työstään Naantalin matkailun edistämiseksi. Hänellä on vyöllään Valtakunnan virallisen unikeon titteli vuodelta 2017.

– Unikeoksi valitaan vuosittain henkilö, joka on tehnyt Naantalia tunnetuksi myönteisellä tavalla ja tämä työ tulee varmasti jatkumaan myös uudessa roolissa. Tuomas on pitkäaikainen tapahtuma-alan ammattilainen ja yrityksensä kautta myös Sunbornin monivuotinen kumppani. Yrittäjyysuransa aikana hänelle on kertynyt laaja Turun markkina-alueen yritystuntemus, josta on hyötyä tässä tehtävässä. Yritysmyyntitiimimme koko on kasvanut tänä vuonna ja on ilo saada Tuomaksen kaltainen tekijä mukaan kasvaneeseen tiimiin, sanoo Sunborn Groupin myynti- ja markkinointijohtaja Joni Hakkarainen.

Lisätietoja:



Tuomas Levanto

Key Account Manager

Sunborn Saga Oy | Sunborn Events Oy

p. 044 556 6142 (21.12.2023 alkaen)

tuomas.levanto@sunborn.fi

Joni Hakkarainen

Myynti- ja markkinointijohtaja

Sunborn Group

p. 044 556 6285

joni.hakkarainen@sunborn.fi