Kemianteollisuus: Uhkailulla ja vahinkoja aiheuttamalla harvemmin saavutetaan mitään rakentavaa

Tänään ilmoitetut vuorokauden mittaiset työtaistelutoimet kohdistuvat Kemianteollisuuden 22 jäsenyritykseen ja niiden toimipaikkoihin ympäri Suomea. Kohteena on osa alan isoista yrityksistä sekä pk-yrityksiä.



Uusien työtaistelutoimien todellinen kohde on kuitenkin maan hallitus, vaikka vahingot lakoista kärsivät lakkojen kohteena olevat yritykset. Merkille pantavaa on, että isoa vahinkoa halutaan ainakin ammattiliittojen tuoreiden ilmoitusten mukaan aiheuttaa nimenomaan vientiteollisuuden eri toimialojen yrityksille.



"Ammattiliitot sahaavat toimillaan omaa ja jäsentensä oksaa heikentäessään yritysten toimitusvarmuutta", Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä sanoo.

Työtaistelutoimet tulevat vaikeaan taloustilanteeseen, sillä kemianteollisuuden suhdannetilanne on heikoin sitten vuosien 2008–2009 finanssikriisin. Kemianteollisuuden yritykset toimittavat tuotteitaan mm. rakentamiseen ja muuhun teollisuuteen, jossa kysyntä on nyt poikkeuksellisen vaimeaa. Lisäksi kemianteollisuuden tuotteita valmistetaan myös kuluttajille, joiden tunnelmat ovat yhtä synkät.

"Uhkailulla harvemmin saavutetaan mitään rakentavaa. Sen sijaan ilmoitetut toimet toteutuessaan osoittavat selvästi hallitusohjelmaan kirjatun työrauhajärjestelmän uudistamisen kiireellisyyden", Etu-Seppälä toteaa.



Nykyinen työrauhalainsäädäntö on vuodelta 1946. Poliittisten työtaisteluiden ajallinen rajoittaminen 24 tuntiin työrauhajärjestelmää uudistaneen työryhmän esityksen mukaisesti on tarpeen, mutta herää myös kysymys, miksi poliittisia työtaisteluja ylipäätään pitää järjestää työaikana. Niiden kohteena kun on ammattiliittojenkin mukaan poliittiset päätöksentekijät, eivät työnantajat.

Kemianteollisuus ry osallistuu marraskuun lopussa alkaneisiin, Suomen työmarkkinamallia käsitteleviin keskusteluihin, joita jatketaan huomenna perjantaina. Keskusteluja käydään työministeri Arto Satosen toimeksiannon mukaisesti. Toimeksiantona oli luoda työmarkkinamalli, jolla vahvistetaan kansantaloutta ja edistetään työllisyyttä.