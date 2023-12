Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksesta 7.12.2023

Espoon kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palveluista. Espoolaisista oppilaista ja opiskelijoista vastasi keväällä 2023 4.–5.-lk 71 %, 8.–9. -lk 65 %, lukion 1.–2. -lk 63 % ja ammattioppilaitosten 1.–2. lk 21 %.

Espoon tuloksia on esityksessä verrattu vuoden 2021 tuloksiin. Joitakin positiivisia muutoksia on nähtävillä, kuten lukiolaisten parantunut mielen hyvinvointi, vaikutusmahdollisuudet ja raittiiden osuus. Perusopetuksessa viikoittainen ohjattu liikunta sekä unen määrä olivat parantuneet. Monilla mittareilla kuitenkin erityisesti tyttöjen hyvinvointi oli mennyt huonompaan suuntaan. Tällä kertaa oli mahdollista erotella tulokset perusopetuksessa myös syntyperän mukaan. Monen indikaattorin, kuten ahdistuneisuuden, kiusaamisen, syrjinnän ja päihteiden käytön kohdalla oli nähtävissä selkeä ero suomalaistaustaisten ja maahanmuuttotaustaisten välillä.

Espoon nuorisopalveluiden syyskuun ja lokakuun toiminta 2023

Nuorisopalveluiden syksyn toimintakausi alkoi 1.9.2023 kesän toimintakauden jälkeen. Syyskuussa alueellisen nuorisotyön nuorten kohtaamiskertojen määrä ylittyi 41,9 % vuoden takaiseen verrattuna. Vuoden takaisessa tilanteessa Gräsan taitojen talo oli suljettu remontin takia. Ohjaamotalon nuorten kohtaamiskerroissa on vain hienoinen vähenemä vuoden takaiseen verrattuna; vain 34 kohtaamiskertaa. Suurin kasvu kohtaamiskerroissa on Omnian työpajojen toiminnassa, ja Starttipisteellä on ollut myös vuoden takaista vilkkaampaa.

Lokakuussa alueellisen nuorisotyön nuorten kohtaamiskerroissa on hienoinen -5,1 % vähenemä. Ohjaamotalon nuorten kohtaamiskerroissa lisäys vuoden takaiseen verrattuna on 26,3 %. Ohjaamotalon lisäys johtuu Omnian työpajatoiminnan kohtaamiskertojen kasvusta.

Verrattaessa Alueellisen nuorisotyön nuorten kohtaamiskertojen määrää vuoden 2019 määrään samalla ajanjaksolla (109 285) olemme ylittäneet tavoitteen 3,2 % tilanteessa 31.10.2023. Ohjaamotalon nuorten kohtaamiskertojen laskentaa muutettiin vuonna 2020 joten täsmällistä vertailutietoa vuoteen 2019 ei ole saatavilla. Tarkempia kuvauksia nuorten kohtaamiskerroista voi tarkastella liitteestä nuorisopalvelut syyskuun ja lokakuun toiminta 2023.

Espoon etsivä nuorisotyö kutsunnoissa 2023

Espoon etsivät nuorisotyöntekijät osallistuvat vuosittain Puolustusvoimien järjestämiin kutsuntatilaisuuksiin, joissa määritetään kutsunnanalaisen palveluskelpoisuus ja sen perusteella päätetään palveluksesta sekä annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta.

Etsivät nuorisotyöntekijät olivat vuoden 2023 kutsunnoissa mukana kutsuntalautakunnassa, minkä lisäksi heitä oli paikalla myös Aikalisä -ohjaajan roolissa ja Ohjaamotalon ja etsivän nuorisotyön toiminnan esittelypisteellä.

Etsivät nuorisotyöntekijät kohtaavat tilaisuuksissa kaikki kutsunnanalaiset nuoret miehet ja tarjoavat heille mahdollisuuden keskustella luottamuksellisesti heitä askarruttavista asioista. Keskusteluja voidaan jatkaa yksilötapaamisissa kutsuntojen jälkeen nuoren niin toivoessa.

Aikalisä-toiminta tarjoaa tukea ja apua asevelvollisuusikäisille miehille sekä niille naisille, jotka haluavat vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Aikalisä-toiminta tarjoaa nuorelle tukea ennen kutsuntoja, kutsunnoissa, palveluksen suorittamisen aikana tai päättyessä. Espoossa Aikalisä-toimintaa toteuttaa Espoon etsivä nuorisotyö ja Sveps Ungdomsverkstad. Aikalisä-toiminta tekee yhteistyötä puolustusvoimien, siviilipalveluksen, sosiaalityön, terveystoimen sekä asumiseen, toimeentuloon, opiskeluun ja työhön liittyvien ja KELAn ja Valtiokonttorin palvelujen kanssa.