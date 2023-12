ILME täydentää rivejään strategisella osaamisella

Ennen ILMEelle siirtymistään Mikko Nisula on työskennellyt muun muassa Crasmanissa ja Avidlyssä strategina ja luovan tiimin esihenkilönä, start-up-organisaatioissa sekä media-alalla tuottajana. Koulutukseltaan Nisula on Bachelor of Culture and Arts, elokuva- ja tv-alan medianomi.

– Strateginen työskentelyote ja ajattelutapa on minulle luontaista. Pidän asiakaskokemusta kilpailutekijänä, jonka suhteen olenkin erittäin utelias. Minulla on kipinä insightin keräämiseen ja siten ymmärryksen lisäämiseen ja sitä kautta suunnan osoittamiseen. Työssä intohimoni on strategisen ajattelun kautta saada tiimi ja asiakas syttymään ja luoda kasvua, kertoo Mainostoimisto Ilme Oy:n asiakkuusjohtaja, strategi Mikko Nisula.

Nisula on työskennellyt yli 20 vuotta markkinoinnin parissa. Hän on tottunut työskentelemään niin suurien globaalien organisaatioiden kuin paikallisten pk-yritysten parissa. Hän kokee, että samankaltaiset palvelumuotoilun perusperiaatteet toimivat monenlaisilla organisaatioissa ja monissa tilanteissa.

– ILMEessä minua kiehtovat asiakkaina alojensa johtavat yritykset, esimerkiksi menestyksekkäät B2B-vientiyritykset. Olen ollut jo aiemmin vaikuttunut ILMEen projektien korkeasta tasosta ja työnlaadusta. Tuon ILMEeseen uusia tekemisen malleja ja esimerkiksi palvelumuotoilun metodeja, Nisula jatkaa.

Nisulan rooliin lukeutuu asiakkuuksien vastuullinen kehittäminen ja johtaminen sekä strategin tehtävät. Hänelle kaupallinen ja konseptuaalinen ajattelu ovat tuttua.

– On hienoa, että saamme Mikon kaltaisen ammattilaisen kehittämään asiakkuuksiamme ja tiimiemme toimintaa ja tuomaan uutta strategista ajattelua arkeemme. Mikolla on vankka kokemus kotimaisten sekä kansainvälisten yritysten markkinoinnista ja palvelumuotoilusta. Arvostamme myös Mikon taustaa luovan tiimin luotsina, sanoo Mainostoimisto Ilme Oy:n toimitusjohtaja Jonne Seppä.