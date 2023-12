Kotkan Prismakeskuksen uudistuksen valmistelu etenee

S-Rauta Haminan liiketoiminta päättyy 28.11.2023 15:00:00 EET | Tiedote

Kymen Seudun Osuuskauppa on saanut S-Rauta Haminaa koskeneet muutosneuvottelut päätökseen. Neuvotteluiden tarkoituksena oli selvittää edellytykset toiminnan jatkamiselle, koska S-Rauta Haminan tulos on ollut pitkään tappiollinen. - Neuvottelujen tuloksena S-Rauta Haminan liiketoiminta on päätetty lopettaa kevään 2024 aikana. S-Rauta Haminan kiinteistö vaatisi mittavat uudistukset, jotta nykyistä toimintaa voitaisiin jatkaa. Rautakaupan suhdannenäkymät ovat haasteelliset korkean inflaation ja kohonneiden korkojen myötä ja Haminassa rautakaupan markkinat ovat myös rajalliset, toteaa KSO:n kaupallinen johtaja Ari Hyytiä. Neuvottelut koskivat koko S-Rauta Haminan henkilökuntaa eli yhteensä 7 henkilöä. Koko toimipaikan henkilökunta irtisanotaan, mutta heille pyritään tarjoamaan töitä osuuskaupan muista toimipaikoista.