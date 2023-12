Finn Springin sydän kasvoi – sukupolvenvaihdos laajensi juomavalmistajan omistuspohjaa

Finn Springille elintarviketurvallisuuden BRC-sertifiointi 11.5.2021 10:22:42 EEST | Tiedote

Kolmekymmentä vuotta sitten muuan punaisen hallin uumenissa keskipohjalaisella maaseudulla pyöri hieman kitkahdellen pieni tuotantolinja. Huhu Härkänevan kylällä kertoi, että paikalliset lypsytilalliset olivat saaneet päähänsä ruveta pullottamaan lähdevettä. Väki kylällä oli työteliästä ja osasi puhaltaa yhteiseen hiileen - niinpä linjalla seisoi Ali-Haapalan perheen mummu näppylähanskoissaan ja kiristeli pullojen korkkeja. Paljon on vettä virrannut Multilan lähteestä kolmenkymmenen vuoden aikana, ja yritys nimeltä Finn Spring on kaikessa hiljaisuudessa kasvanut noin 100 henkilöä työllistäväksi, vuosittain yli sata miljoonaa juomapakkausta valmistavaksi juomakonserniksi. Myös juomien pakkausprosessi on matkan varrella himpun verran kehittynyt. Näppylähanskoista on luovuttu, ja korkitkin kiristyvät paikoilleen aivan automaattisesti konevoimin. Kaikki tuotantoprosessit ovat nykyisin automatisoituja ja tarkkaan valvottuja. Yhtenä osoituksena tästä kehityksestä Finn Springin Toholammin ja