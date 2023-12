Rekry- ja oppisopimuskoulutuksella linja-autonkuljettajaksi – Nobina Oy työllistää Oulussa

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa on haussa RekryKoulutus, jonka TE-toimisto järjestää yhdessä OSAO Edu Oy:n kanssa. Maaliskuussa 2024 käynnistyvän RekryKoulutuksen tavoitteena on työllistää Nobina Oy:lle 20 linja-autonkuljettajaa Ouluun.

Koulutuksessa opiskellaan ensin 55 päivää RekryKoulutuksessa, jonka jälkeen opiskelijat jatkavat opintojaan noin vuoden kestävässä oppisopimuskoulutuksessa.

“Kun opiskelija on suorittanut koulutuksen hyväksytysti, hänellä on mahdollisuus saada vakituinen työpaikka uudella Oulun varikollamme. Alanvaihtajien aloituspalkka on noin 2 400 euroa plus lisät, ja keskipalkka on noin 3 000 euroa kuukaudessa”, kertoo HR Business Partner Tony Stenberg Nobinalta.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat, jotka soveltuvat koulutukseen ja linja-autonkuljettajan ammatissa toimimiseen. Hakuvaatimuksina ovat vähintään 20 vuoden ikä, B-luokan ajo-oikeus, ei merkittäviä liikennerikkomuksia, soveltuvuus alalle sekä riittävä suomen kielen taito. Opiskelijavalintaan kuuluu myös haastattelu.

Haku koulutukseen on auki 1.12.2023–12.2.2024, ja opinnot alkavat 12.3.2024. RekryKoulutukseen haetaan sähköisesti TE-palveluiden verkkopalvelun kautta.

Paikallisliikenteeseen 34 sähköbussin voimin

Nobina aloittaa liikennöinnin Oulun paikallisliikenteessä 34 sähköbussin voimin kesällä 2024. Yritys etsii joukkoonsa asiakaspalvelu- ja vuorotyössä viihtyviä työntekijöitä, jotka haluavat kehittyä tulevaisuuden ammattikuljettajiksi.

Nobinalla uskotaan, että hyvä työntekijäkokemus tuottaa parhaan asiakaskokemuksen. Työpaikkana Nobina on monimuotoinen, jossa jokainen työntekijä saa olla oma itsensä.

“Kuljettajan työ sopii kaikenikäisille ihmisille sukupuolesta riippumatta, joten kannattaa hakea rohkeasti mukaan koulutukseen”, Tony Stenberg sanoo.