Suuri virtaama ja hyyde nostavat vedenkorkeuksia Kymijoen alaosalla

Kymijoen vesistöalueella on satanut heinäkuun alun jälkeen n. 37 % keskimääräistä enemmän, minkä vuoksi Päijänteen vedenkorkeus ja juoksutus ovat olleet koko syksyn ja alkutalven selvästi tavanomaista suurempia. Päijänteen vedenkorkeus on kääntynyt pakkasjakson myötä laskuun, mutta on edelleen yli 20 cm ajankohdan keskimääräisen vedenkorkeuden yläpuolella. Kymijoen virtaama on ollut joulukuun alussa noin 500 m3/s, kun se tyypillisesti tähän aikaan vuodesta on noin 300 m3/s. Päijänteen juoksutusta on pienennetty ja Kymijoen virtaama on tällä hetkellä noin 420 m3/s. Kymijoen virtaamat tulevat ennusteen mukaan pysymään tavanomaista suurempina koko joulukuun ja tammikuun ajan.

Marraskuun lopun ja joulukuun alun pakkasjakso on lisännyt hyyteen muodostumista Kymijoen alaosalla. Vettä alijäähtymiseltä suojaavia jääkansia on muodostunut osaan Kymijoen pääuomaa ja itä- ja länsihaaroja, mutta joen voimakkaasti virtaavat osuudet ja luonnonkosket eivät ole jäässä. Hyyteen muodostuminen yhdessä Kymijoen tavanomaista suuremman virtaaman kanssa ovat nostaneet tällä viikolla vedenkorkeuksia Kymijoen alaosalla paikoin 50–60 cm ja vedenkorkeudet ovat edelleen nousussa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteuttaa hyydöntorjuntaa pääasiassa hyydepuomituksilla sekä vesitilanteen salliessa edistämällä jääkansien muodostumista Kymijoessa Päijänteen juoksutusta pienentämällä. Hyyderäjäytyksiin on olemassa valmius, mutta räjäytysten toteutettavuus ja vaikuttavuus ovat vallitsevassa vesitilanteessa heikkoja. Sään ennustetaan pysyvän Kymijoen alueella pakkasen puolella ainakin vielä ensi viikon ajan. Lumisade ja tuuli lisäävät osaltaan hyyteen muodostumista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehottaa Kymijoen alaosan ranta-alueiden asukkaita ja kiinteistönomistajia tarkkailemaan vesitilannetta ja varautumaan talven aikana mahdollisesti nopeasti nouseviin vedenkorkeuksiin.