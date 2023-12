Poriin uusi oikeustalo – rakennuksen peruskivi muurattiin

Alkuvuodesta 2025 valmistuvaan rakennukseen tulevat tilat Satakunnan käräjäoikeudelle, Ulosottolaitokselle, Syyttäjälaitokselle, Vaasan hovioikeuden istunnoille sekä oikeusavun ja edunvalvonnan käyttöön. Tavoitteena on keskittää nykyisin eri osoitteissa sijaitsevat oikeushallinnon toiminnot Porissa samoihin tiloihin ja tarjota toimijoiden asiakkaille palvelut yhdestä paikkaa.

”Peruskiven muurauksella juhlistamme merkittävän julkisen rakennuksen hanketta, jossa toteutetaan oikeushallinnon toimijoille hyvä ja toimiva, nykyaikaista oikeudenhoitoa tukeva työympäristö. Uuden toimitalon suunnittelu perustuu oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonseptiin, joka on laadittu yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen, sen kumppaneiden ja oikeushallinnon kanssa. Konseptin mukaisesti tilat tukevat uusia työnteon tapoja ja digitalisaatiota”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen toimialajohtaja Riitta Juutilainen.

Uudisrakennus toteutetaan valtion omistamalle ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimalle tontille, jolla sijaitsee vanha oikeustalo. Vanha oikeustalo on käytössä uudisrakennuksen valmistumiseen saakka, minkä jälkeen se puretaan.

”Uuteen oikeustaloon muuttavat virastot saavat käyttöönsä nykyaikaiset ja turvalliset toimitilat, jotka sijaitsevat Porin kaupungissa keskustan alueella. Arvostan sitä, että tilojen käyttäjät on otettu mukaan oikeustalon ja etenkin istuntosalien suunnitteluun. Erityisellä innolla käräjäoikeuden henkilökunta odottaa pääsevänsä käyttämään oikeustalon uusia istuntosaleja, jotka varustellaan ajantasaisella ja kaikkia asianosaisia palvelevalla tekniikalla. Parannus nykyiseen tilanteeseen tulee olemaan huomattava”, kertoo Satakunnan käräjäoikeuden laamanni Jaana Helander.

Rakentamisessa on ympäristöasiat huomioitu kattavasti

Suunnittelussa ja rakentamisessa on painotettu muun muassa pitkäikäisiä ratkaisuja ja tilojen muunneltavuutta. Ympäristöasiat otetaan huomioon niin rakentamisessa kuin rakennuksen käytössä. Työmaa on esimerkiksi päästötön ja vanha oikeustalo puretaan kestävä purkaminen -toimintamallin mukaisesti, johon Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut. Porin oikeustalossa käytetään myös vähähiilistä betonia.

”Asetamme kaikkiin yli kahden miljoonan euron rakennushankkeisiimme päästövähennystavoitteet. Uudisrakennuksissa tavoitteenamme on 25 prosenttia pienempi hiilijalanjälki niin sanottuun normaaliin rakentamiseen verrattuna”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Tarja Hietamäki.

Oikeustalon katolle toteutettava aurinkovoimala tuottaa osan talon tarvitsemasta sähköstä. Rakennuksen suunnittelussa on katsottu pitkälle tulevaisuuteen ja huomioitu myös tontin sijainti Kokemäenjoen varrella. ”Mahdolliset tulvariskit on otettu huomioon siten, että rakennukseen tulee korkeampi sokkeli eikä kellaria lainkaan”, kertoo Hietamäki.

Senaatti-kiinteistöjen allianssikumppanina ja urakoitsijana toimii Hartela.

”Allianssimalli urakkamuotona on osoittautunut erinomaiseksi toteutustavaksi hankkeessa. Allianssimallin vahvuudet korostuvat, kun kaikki osapuolet työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja ratkovat haasteita yhdessä. Olemme iloisia siitä, että tämä on jo toinen oikeustalohanke, jonka toteutamme Senaatille, mikä osoittaa luottamusta osaamiseemme”, sanoo aluejohtaja Lauri Piitari Hartelasta.

Rakennuksen pääsuunnittelijana toimii Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy. Rakennuksen laajuus on 5 400 m2 ja kustannusarvio 23 milj. euroa.

Kuva Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy