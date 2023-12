Yrittäjägallup: Julkisia hankintoja ei ole pilkottu riittävästi, neuvonnalle suuri tarve

Pk-yrityksistä 30 prosenttia on osallistunut julkisiin hankintoihin. Eniten niihin on osallistuttu rakentamisen alalla ja maantieteellisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa, kertoo tuore Yrittäjägallup.

– Yritykset osallistuvat laajalti julkisiin hankintoihin, mikä on hyvä asia. Se mahdollistaa verorahojen tehokkaan käytön, sanoo Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan johtaja Harri Jaskari.

Pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä selvittävään Yrittäjägallupiin vastasi 1 300 pk-yritysten edustajaa marraskuun alkupuolella.

Hankintaneuvonnalle on pk-yrityksissä suuri tarve. Puolet Yrittäjägallupin vastaajayrityksistä sanoo tarvitsevansa hankintaneuvontaa, jos ne osallistuisivat julkiseen hankintaan. Neuvontaa kaipaavien osuus on myös hieman kasvanut. Vuonna 2020 48 prosenttia kertoi tarvitsevansa neuvontaa julkisissa hankinnoissa. Eniten neuvontaa tarvitaan teollisuudessa.

– On erittäin olennaista tehdä hankintaneuvontaa ja turvata sen resurssit, jotta yritykset uskaltavat ja osaavat osallistua hankintaan. Se on paitsi yritysten myös ja ennen kaikkea veronmaksajien etu. Mitä enemmän on kilpailua, sitä tehokkaammin ja laadukkaammin saamme hankintojen kautta palveluja ja tuotteita, Jaskari jatkaa.

Pk-yritykset kokevat myös laajalti, että julkisia hankintoja ei jaettu riittävästi osiin niin, että myös pienemmät yritykset voisivat niihin osallistua. 46 prosenttia sanoo, että hankintoja ei jaeta riittävästi osiin. Osuus on kasvanut merkittävästi vuodesta 2000, jolloin 38 prosenttia arvioi, että hankintoja on riittävästi jaettu osiin.

Kriittisimpiä ollaan teollisuudessa ja rakentamisessa.

– Julkisen sektorin pitää määrätietoisesti parantaa juoksuaan hankintojen pilkkomisessa. Jos hankinta jää liian isoksi, tarjoajien määrä laskee ja veronmaksaja häviää. Se ei ole kenenkään etu, Jaskari sanoo.

Jaskarin mukaan eri aloilla toimivat julkisen sektorin inhouse-yhtiöt ovat pienentäneet yksityistä markkinaa 15 miljardilla eurolla.

– Nyt onkin syytä kiirehtiä markkinoiden avaamista yksityisille toimijoille, Jaskari sanoo.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjien Verianilla (entinen Kantar Public) teettämään tutkimukseen vastasi 1 301 pk-yritysten edustajaa. Kysely tehtiin 1.–10.11.2023. Tutkimustulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.