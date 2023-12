HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen valtiosihteeriksi

Mäljä Hämeen kokoomuksen toiminnanjohtajaksi, Pulliainen puolueen eurovaalikoordinaattoriksi 4.12.2023 07:34:00 EET | Tiedote

Kokoomuksen puoluehallitus on valinnut HTM Pirjo Mäljän Hämeen kokoomuksen toiminnanjohtajaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siirtyy tehtävään Euroopan parlamentin avustajan tehtävästä. Hänellä on pitkä työura sekä kokoomusyhteisön että yritysmaailman palveluksessa Suomessa ja ulkomailla. ”Olen vahvasti juurtunut Hämeeseen ja olen todella iloinen päästessäni aloittamaan työt kokoomuksen aatteen edistämiseksi Hämeessä”, Mäljä toteaa. Lauantaina kokoontunut puoluehallitus teki myös toisen nimityksen ja valitsi eurovaalikoordinaattoriksi 4.12.2023 alkaen valtiotieteiden kandidaatti Joonas Pulliaisen. Pulliainen siirtyy tehtävään kansanedustajan avustajan tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa kokoomusopiskelijoiden pääsihteerinä. Pulliainen toimii myös puolueen kv-asiantuntijan sijaisena 31.1.2024 saakka. "Euroopan parlamentin vaalit ovat hyvin tärkeät Suomelle sekä kokoomukselle. Teen kaikkeni, jotta puolue pärjää niissä erinomaisesti", Pulliainen sanoo. Lisätietoja Puoluesihteeri