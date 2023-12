Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio kutsuu mediainfoon ja salaattilounaalle keskiviikkona 13.12.2023 klo 11-13 Valtioneuvoston linnaan, Snellmaninkatu 1, neuvotteluhuone Konselji, kulku pääoven kautta Senaatintorin puolelta

Valtioneuvosto päätti 23. marraskuuta pidetyssä istunnossaan jatkaa Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä. Komission työtä jatketaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti 31. joulukuuta 2025 asti. Komissio asetettiin valtioneuvoston istunnossa 28. lokakuuta 2021. Komission tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi.

Valtioneuvoston kanslia nimesi komissiolle uuden seurantaryhmän 10.11. Seurantaryhmää johtaa pääministerin valtiosihteeri Risto Artjoki. Komission työn jatkamista koskevat päätökset on valmisteltu yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen kanssa.

Komissio käynnisti tärkeimmän työnsä, saamelaisten kuulemiset, kesäkuussa 2023. Vuoden loppuun mennessä se on kuullut noin 120 yksittäistä saamelaista, järjestänyt 10 keskustelutilaisuutta eri puolilla maata ja käynnistänyt erillisselvityksiä työlleen merkityksellisistä aiheista. Lisäksi komissio on kuullut noin 30 asiantuntijaa.

Vuoden 2021 lokakuussa käynnistyneen totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia ja selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa. Komission tehtävänä on ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa. Totuus- ja sovintoprosessin pyrkimyksenä on myös lisätä tietoisuutta saamelaisista Suomen alkuperäiskansana.

Tarkoituksena on, että totuus- ja sovintoprosessin tuloksena Suomen valtio kantaa vastuuta ja yhdessä Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen ja muiden saamelaistoimijoiden kanssa vahvistaa saamelaisten oikeuksien toteutumista Suomessa.

Tervetuloa kuulemaan komission työstä! Tilaisuudessa ovat paikalla komission puheenjohtaja Hannele Pokka, komissaarit Anni-Siiri Länsman ja Kari Mäkinen, saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikön hankejohtaja Heidi Eriksen sekä sihteeristö. Lisätietoja komissiosta www.sdtsk.fi ja saamelaisen psykososiaalisen tuen yksiköstä www.uvja.fi .

Ilmoittautuminen tiistaihin 12.12. klo 17 mennessä:

komission viestintävastaava Eeva Mäkiselle eeva.makinen@gov.fi tai

puhelimitse +358 295 160 547, +358 50 477 5641, tai

pääsihteeri Ulla Aikio-Puoskarille ulla.aikio-puoskari@gov.fi tai

puhelimitse +358 295 160 135, +358 50 431 9952.