Sofia Virta vaatii luontolakia ja parlamentaarista luontopolitiikan seurantaryhmää

Virran mukaan kaikkien poliitikkojen on korkea aika havahtua siihen, että Suomi tarvitsee luontolain.

– Tässä on kyse turvallisuudesta, terveydestä ja taloudesta, joihin kaikkiin luontokato voi vaikuttaa dramaattisesti. Suomalaista luontoa voidaan suojella vain Suomessa. Ei voi olla niin, että yhden aikamme suurimman uhan edessä lainsäädäntömme on riittämätön – tai oikeastaan olematon. On ymmärrettävä, että vaikka luonto on toki itseisarvo sinänsä, niin luontokadossa on kyse myös massiivisesta turvallisuusuhasta sekä mittavista taloudellisista vaikutuksista, Virta painottaa.

Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen seuraukset voivat muodostua kohtalokkaiksi. Luonnossa kaikki on yhteydessä kaikkeen. Yhden lajin esiintymän heikentyminen vaikuttaa moniin muihin lajeihin ja lopulta myös ihmiseen.

– Esimerkiksi pölyttäjien määrän väheneminen on uhka maataloudelle ja ruoantuotannolle. Jos meillä ei ole riittävästi pölyttäjiä meillä ei ole riittävästi ruokaa. Näin ollen tämä on myös huoltovarmuuskysymys.

Muita helposti käsitettäviä muutoksia ovat esimerkiksi vesistöjen muuttuminen jopa uimakelvottomiksi sekä tietysti tuttujen lajien katoaminen lähimetsistä. Luontokato on myös aito uhka terveydelle.

– Jo nyt meillä on tutkimusnäyttöä siitä, että monipuolinen kaupunkiluonto parantaa vastustuskykyä. Ei ole varaa ottaa sellaista riskiä, että kansantaudit yleistyisivät tai enemmän lapsia sairastuisi astmaan luonnon köyhtymisen vuoksi, Virta muistuttaa.

Luontopaneelin raportin mukaan EU-tavoitteiden mukaisen lisäsuojelun kustannukset ovat jopa lähes 9 miljardia euroa. Virta muistuttaa, että jotta näitä kustannuksia saadaan alemmas, on korkea aika edistää myös markkinavetoisia ratkaisuja.

– Yritykset ovat tässä poliittisen päätöksenteon edellä. Monet suomalaisyritykset tekevät jo nyt ekologista kompensaatiota, koska ne tiedostavat, että tulevaisuudessa markkinoilla voittavat ne toimijat, jotka toimivat vastuullisesti myös luonnon kannalta. Suomessa on jo kehykset ekologisen kompensaation markkinoille – nyt niitä pitäisi vauhdittaa.

Virta muistuttaa, että luonnon monimuotoisuuden tukemisella onkin vain voitettavaa – myös numeroina.

– Euroopan komissio on arvioinut, että Suomelle koituisi 9,7 miljardia euroa vuodessa hyötyjä ekosysteemipalvelujen tarjonnan vahvistamisesta – esimerkiksi luontomatkailun ja muiden luonnon ympärillä toimivien alojen vauhdittamisen ansiosta. Tässä taloustilanteessa olisi silkkaa typeryyttä olla tarttumatta tämänkaltaiseen mahdollisuuteen. Vaadin hallitukselta rohkeutta ja vastuunkantoa, luontokato on saatava pysähtymään.