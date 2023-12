Työtä jakamalla ja tehtäviä selkeyttämällä aikaa vapautuu hoitotyöhön

– Pystyimme vapauttamaan merkittävästi eri ammattiryhmien työaikaa varsinaiseen ydintehtävään, potilashoitoon, painottaa hankkeessa projektipäällikkönä toiminut Krista Rouvinen Taysista Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

– Osa hankkeessa esille nousseista ehdotuksista jäi ottamatta laajasti käyttöön tai kokonaan toteutumatta, mutta työnjaon hyödyt on nyt ymmärretty. Hankkeen tuloksia onkin syytä hyödyntää kaikissa Taysin yksiköissä, toteaa projektipäällikkö ja ylihoitaja Liisa Niemi.

Yksi konkreettinen muutos on ollut osaston ja leikkausyksikön välisten potilaskuljetuksien siirtäminen hoitajilta potilaskuljettajien vastuulle. Näin sairaanhoitajat voivat keskittyä paremmin potilaiden hoitamiseen. Vuoden 2023 alusta alkaen pelkästään heräämöstä osastolle suuntautuneiden potilaskuljetusten ansiosta sairaanhoitajien työaikaa on vapautunut potilastyöhön 48,3 työpäivää, ja monissa yksiköissä toimintamalli on otettu käyttöön vasta kesän ja syksyn aikana. Potilaskuljettajat voivat hoitaa turvallisesti pitkätkin matkat sairaalan sisällä, ja heitä tarvittaisiinkin lisää.

Sujuvuutta hoitoon ja työntekoon

Osastofarmasian ja lääketyöntekijöiden lisääminen on sekä parantanut lääkitysturvallisuutta että vaikuttanut lääkäreiden ja sairaanhoitajien työaikaan yksiköissä, joissa osastofarmaseutin tehtäviä on laajennettu muun muassa kotilääkityksen selvittämiseen ja lääkemääräysten oikeellisuuden tarkastamiseen. Työajan käytön järkevöitymisen lisäksi havaittiin, että osastojen farmaseutit lisäävät kaikkien ammattilaisten lääkitysosaamista ja potilaiden lääkitysturvallisuutta. Esimerkiksi systemaattinen kotilääkityksien tarkistaminen vähensi selkeästi lääkevirheitä.

Lisäksi hankkeessa siirrettiin esimerkiksi sairaalatarvikelogistiikkaan liittyviä tehtäviä logistikoille ja muita avustavia tehtäviä muille ammattiryhmille terveydenhuollon ammattilaisilta. Tämä on parantanut hoidon sujuvuutta. Tulevaisuutta ajatellen myös nykyistä laajemmat hoitajavastaanotot voisivat auttaa kohdistamaan lääkäreiden työajan niille potilaille, jotka tarvitsevat erityisesti lääkärin ammattitaitoa. Lisäksi itsenäisten hoitajavastaanottojen lisäämisellä voidaan luoda lisää urakehitysmahdollisuuksia sairaanhoitajille, ja siten parantaa alan veto- ja pitovoimaa.

– Aikaa säästyy ja jokaisen ammattiryhmän osaaminen voidaan kohdentaa oikein, toteaa Rouvinen.

– Myös työtyytyväisyys kasvaa, kun voi keskittyä omaan ydinosaamiseen. Uudenlaiset painotukset työssä voivat myös avata työntekijöille, uusia, kiinnostavia urapolkuja.

Digitaalisissa ratkaisuilla on oma osuutensa työnjaon kehittämisessä. Esimerkiksi kirjaamisessa ja erilaisissa selvityksissä tietotekniset ratkaisut ja automatisointi voisivat siirtää työaikaa potilastyöhön. Esimerkiksi lähetteiden käsittelemiseen kehitetty robotti vapauttaa osastonsihteerin työaikaa esimerkiksi vastaanottoaikojen antamiseen.

– Sairaalan arjessa myös OmaTaysin sähköiset hoitokeskustelut ovat vapauttaneet sairaanhoitajien työtä, kun työaikaa ei kulu perinteiseen puhelintuntiin vaan hoitokeskusteluihin voidaan vastata työpäivän aikana sopivasti rytmittäen toteaa projektipäällikkö Elsi Jurmu.