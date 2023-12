Neoen Renewables Finland Oy:n Kankaanpäähän suunnitteleman Marjakeitaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset arvioitu - hanke on osittain toteuttamiskelpoinen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Yli 50 000 hehtaaria peltoa on jo saanut kipsikäsittelyn – viljelijä, hae kipsiä nyt! 8.12.2023 10:07:56 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen KIPSI-hanke on päässyt 100 000 hehtaarin kokonaistavoitteessaan puoleen väliin. Kipsillä on käsitelty jo noin 53 000 hehtaaria peltoa ympäri Suomen rannikkoalueita. Kipsihaku on nyt avattu.