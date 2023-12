Kokoomuksen Kauma ehdottaa ASP-lainan omarahoitusosuuden alentamista 5 prosenttiin sekä säästämiskeinojen laajentamista

Kansanedustaja ja kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Pia Kauma esittää ASP-lainojen omarahoitusosuuden alentamista samalle tasolle markkinaehtoisten ensiasuntoon myönnettävien lainojen kanssa. ASP-lainassa alin hyväksytty omarahoitusosuus on kymmenen prosenttia, kun taas tavanomaisessa markkinahintaisessa ensiasunnon ostajalle suunnatussa lainassa se on vain viisi prosenttia. Kauma on jättänyt eduskunnalle kirjallisen kysymyksen aiheesta.

”ASP-järjestelmä on monelle nuorelle tärkeä väylä päästä säästämisen kautta kiinni omistusasumiseen, mikä taas on yksi yleisimmistä vaurastumisen keinoista suomalaisille. Alhaisempi omarahoitusosuus myös osaltaan kompensoisi ensiasunnon oston varallisuusverovapauden poistumisen aiheuttamia lisäkuluja”, Kauma aloittaa.

Hallitus on suunnittelemassa ASP-lainojen maksimimäärien korottamista sekä ASP-säästämisen alaikärajan poistamista. Kauman mukaan omarahoitusosuuksien yhtenäistäminen täydentäisi näitä hyviä uudistuksia. Sillä olisi myös positiivinen vaikutus asuntomarkkinoihin.

”Hallituksen kaavailemat uudistukset ovat tärkeitä askelia ASP-järjestelmän kehittämisessä. Nuorten omistusasumisen tukemisen lisäksi omarahoitusosuuden alentaminen piristäisi asuntokauppaa ilman, että siitä syntyy merkittäviä kustannuksia valtiolle”, Kauma jatkaa.

Kauman mukaan myös vaihtoehtoisia säästämismuotoja ASP-tileillä tulisi selvittää.

”Omarahoitusosuuden kertymistä voisi nopeuttaa mahdollistamalla tyypillisesti parempituottoisen rahasto- tai osakesäästämisen ASP-tilin yhteydessä. Etenkin suurissa kaupungeissa asunnot ovat kalliita, jolloin omarahoitusosuuden määrä ja pääoman tuoton merkitys korostuvat”, Kauma päättää.

”ASP-säästäminen on hyvä keino päästä kiinni ensiasuntoon, eikä sen riskit valtiollekaan ole kohtuuttomat. Siksi kehittämistä nykyaikaan kannattaa jatkaa”, päättää Kauma.

Lisätiedot:

Pia Kauma, 050 5746764