SDP:n Matias Mäkynen: Oikeistohallitus noudattaa pilkulleen työnantajaleirin käsikirjoitusta

Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Suomen on puskettava nyt EU:ssa kunnianhimoista ilmastotavoitetta 9.12.2023 09:36:07 EET | Tiedote

Orpon hallituksella on näytön paikka, kun linjataan ennakkovaikuttamisesta EU:n ilmastotavoitteeseen vuodelle 2040. Ympäristövaliokunnan sd-jäsenillä on tästä selvä näkemys: – Hallituspuolueet ovat peräänkuuluttaneet oikea-aikaista, tehokasta ja Suomen edun mukaista vaikuttamista EU:ssa. Nyt siihen on oivallinen tilaisuus.