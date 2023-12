Parasta palvelua -kilpailun voittaja on BikeTaxi Oy

Parasta palvelua -kilpailun voittaja ja kunniamaininnoin palkitut yritykset valittiin Kuopion alueen kauppakamarin kauppa-, matkailu- ja palveluvaliokunnan muodostaman raadin toimesta yleisöäänestyksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toteuttaman mystery shoppauksen perusteella.



Kilpailun voittanut BikeTaxi on sähköpolkupyörätaksiyritys, joka vaikuttaa lukuisissa kesäkaupungeissa ympäri Suomea. Yleisökommenteissa äänestyksen yhteydessä korostuivat erityisesti yrityksen erinomaisena koettu palvelu ja mieleenpainuvat positiiviset asiakaskohtaamiset.



”Kilpailun 10-vuotisjuhlavuosi toi mukanaan 6570 yleisöääntä ja Parasta palvelua -tittelistä kilpaili yli 150 pohjoissavolaista yritystä. BikeTaxi on erinomainen esimerkki maakuntamme positiivisesta palveluilmiöstä. Yritys on menestynyt kilpailussa aiemminkin, nousten jälleen yleisöäänestyksen suosikiksi”, kommentoi kauppa-, matkailu- ja palveluvaliokunnan puheenjohtaja Antti-Jussi Pitkälä.



Voittajan lisäksi valiokunta palkitsi neljä yritystä alueellisin kunniamaininnoin. Kunniamaininnat saivat siilinjärveläinen Nahkasuutari, varkautelainen K-Market Herttu ja CrossFit Iisalmi. Kuopion alueelta kunniamaininnalla palkittiin Fysiomaker, jota Kuopion kaupunki muisti myös perinteikkäällä Kuopion kaupungin palvelupalkinnolla.



Alueellisesti kilpailun yleisöäänestyksessä menestyivät seuraavat toimijat aakkosjärjestyksessä listattuna:



Iisalmen alue: CrossFit Iisalmi, Kauneus- ja jalkahoitola Mirjami Palomäki ja Prisma Iisalmi

Siilinjärven alue: Kukkaispalvelu SatuMaa, Nahkasuutari ja Virkistyskylpylä Fontanella

Kuopion alue: BikeTaxi, Fysiomaker ja Savo-Karjalan Liha

Varkauden alue: Gaffer Cafe, K-Market Herttu ja Kommilan apteekki



Tänä vuonna Parasta palvelua -kilpailussa maakunnan parasta palvelua etsivät Kuopion alueen kauppakamarin lisäksi Iisalmen kaupunki, Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Varkauden kaupunki, Navitas Yrityspalvelut, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon Sanomat.