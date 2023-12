Väitös: Kuntien ammattitilintarkastus – kunnallista demokratiaa vai ei?

Vaasan yliopisto mukaan kansainvälisesti arvostettuun Erasmus Mundus -maisteriohjelmaan – yhteistyökumppaneina Vaasan kaupunki ja Merinova 30.11.2023 08:01:56 EET | Tiedote

Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö liittyy mukaan neljän eurooppalaisen yliopiston yhteiseen Smart Cities and Communities -maisteriohjelmaan. Kyseessä on Vaasan yliopiston ensimmäinen Erasmus Mundus Joint Programme -yhteisohjelma. Muut mukana olevat yliopistot ovat University of Mons Belgiasta, International Hellenic University Kreikasta sekä University of the Basque Country Espanjasta.