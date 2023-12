Villa Gerbyn huutokauppa käynnistyi – tontilla uutta rakennusoikeutta kolmelle erillispientalolle

Villa Gerby on historiallisesti arvokas huvilarakennus, joka sijaitsee aivan Gerbyn venesataman vieressä. Huvila on toiminut vuosien saatossa niin kesäasuntona, ravintolana kuin nuorisotalonakin.

Rakennus on ollut tyhjillään vuodesta 2020, jolloin myös asemakaavamuutos laitettiin vireille. Uusi asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.10.2023, ja se mahdollistaa kolmen uuden erillispientalon rakentamisen tontille.

Myynnin kohteena oleva tontti on kooltaan 4618 m². Se sisältää 500 k-m² uutta rakennusoikeutta erillispientaloille, 160 k-m² rakennusoikeutta uudelle talousrakennukselle sekä olemassa olevat suojellut rakennukset (Villa Gerby ja nykyinen piharakennus, yhteensä 300 k-m²).

– Tarkoituksena on, että tontin ostaja kunnostaa Villa Gerbyn huvilan asunnoiksi ja rakentaa sen viereen kolme uutta pientaloa. Kokonaisuus toimisi tällöin asunto-osakeyhtiönä. Osa tontista on yhteispihaa ja muun muassa autopaikat sekä talousrakennus olisivat asukkaiden yhteiskäytössä, maankäyttöinsinööri Marie Kero selventää.

Asemakaava antaa raamit tontin kehitykselle

Uusi asemakaava määrittää reunaehdot muun muassa uudisrakennusten ulkoasulle ja sijoittelulle. Uusien rakennusten tulee olla harjakattoisia ja sopia alueen muuhun kulttuuriympäristöön niiden muodon, mittakaavan, materiaalien ja värityksen osalta. Villa Gerbyn huvilan tulee pysyä jatkossakin tontin hallitsevana päärakennuksena.

– Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki tontin rakennukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonka keskiössä on yhteinen oleskelupiha, Kero toteaa.

Alueella on tällä hetkellä suojeltujen Villa Gerbyn ja piharakennuksen lisäksi talousrakennus, purettava saunarakennus ja neljä pois siirrettävää majoitusmökkiä.

– Olemassa oleva talousrakennus siirtyy kaupassa ostajalle, samoin kuin rakennuksien sähkö- ja vesiliittymät, toimitilapäällikkö Pekka Lahti täydentää.

Myyntiehtojen mukaisesti ostaja on velvollinen hakemaan hankkeen vaatimaa rakennuslupaa yhden vuoden sisällä kaupanteosta. Kun rakennuslupa on lainvoimainen, ostajan on rakennettava kolmen vuoden kuluessa 85 prosenttia erillispientalojen rakennusoikeudesta siihen valmiusasteeseen, että rakennuksissa voidaan tehdä käyttöönottokatselmus.

Koko kohde myydään yhtenä kokonaisuutena, eikä suojeltavia rakennuksia saa purkaa.

Huutokauppa käynnistyi 11.12. huutokaupat.com-palvelussa, ja tarjousaika päättyy 17.2.2024. Huutokaupat.com-sivustolta löytyy myös runsaasti lisätietoa kohteesta ja asemakaavasta: Linkki huutokauppasivulle

Kiinnostuneille järjestetään mahdollisuus tutustua rakennuksiin ja tonttiin tiistaina 19.12.2023 klo 14–15.30 tai tiistaina 9.1.2024 klo 14–15.30. Tilaisuuksiin tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään vuorokautta aiemmin: Pekka Lahti, p. 040 715 5520 tai pekka.lahti@vaasa.fi