JHL mukaan SAK:n neuvottelutavoitteisiin

– SAK:n marraskuussa hyväksymiä neuvottelutavoitteita on JHL:n toiveesta täydennetty. Tämä tarkoittaa, että olemme tavoitteiden takana yksimielisesti. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa.

Tavoitteissa on kirkastettu liittojen itsenäistä päätösvaltaa ja neuvotteluoikeutta omien työehtosopimustensa solmimisessa. Niissä myös painotetaan aiempaa enemmän sukupuolten samapalkkaisuuden edistämistä. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n va. puheenjohtaja Håkan Ekström on tyytyväinen.

– Nyt tehdyt täsmennykset huomioivat hienosti JHL:n jäsenten tarpeet. Keskustelut niistä olivat arvokkaita ja lisäsivät ymmärrystä sekä yksituumaisuutta SAK:n sisällä. Olimme jo viime viikon työmarkkinakeskusteluissa mukana SAK:n delegaatiossa, Håkan Ekström kertoo.

SAK pääministeri Orpolle: Meiltä löytyy neuvotteluvalmiutta

– SAK:lla on halu aloittaa neuvottelut työmarkkinatilanteen ratkaisemiseksi heti, mikäli hallitus antaa signaalin valmiudestaan huomioida työntekijöiden tarpeet. Tätä toivomme, Eloranta kertoo.

SAK:n jäsenliitot ilmoittivat viime viikolla ehdollisista poliittisista työtaistelutoimista. Ne toteutetaan torstaina 14. joulukuuta, ellei hallitus avaa palkansaajajärjestöille tietä aitoihin neuvotteluihin.

– Työmarkkinamalli on kokonaisuus. Jotta nämä keskustelut voisivat muuttua neuvotteluiksi, on työmarkkinamalliin kiinteästi liittyvissä asioissa huomioitava myös työntekijöiden edut. Työttömyysturvan lisäleikkausten valmistelu on keskeytettävä ja työrauhalainsäädännössä sekä paikallisessa sopimisessa on löydettävä työntekijöitäkin tyydyttäviä tuloksia.

SAK vastustaa Orpon-Purran hallituksen tarpeettomia työelämäheikennyksiä ja epäoikeudenmukaisia sekä suhdannetilanteeseen sopimattomia sosiaaliturvan leikkauksia. Ammattiyhdistysliikkeen mielestä hallitusohjelman työelämäkirjaukset ovat epätasapainossa eivätkä huomioi työntekijäpuolen tarpeita. SAK ennakoi edunvalvontatyön jatkuvan vaiheittain ja pitkään, sillä hallitusohjelman lukuisat työväestöä koskevat heikennykset ajankohtaistuvat kukin vuorollaan.