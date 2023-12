HUS-yhtymän yhtymäkokous kokoontuu 14.12.2023

Merkittävän lihavuuden hoitoon on vaihtoehtoja 24.11.2023 10:37:36 EET | Tiedote

Lihavuuden hoidon lähtökohtana on elintapahoito. HUSissa on myös käytössä lihavuuslääkehoitoja ja tehdään lihavuusleikkauksia. Suomessa on yli miljoona lihavaa ihmistä.