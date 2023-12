Suhdannepulssi: Helsingin seudun yritysten näkymät heikentyneet elokuusta – asuntotuotannon MAL-tavoitteesta jäädään 2024

Heini Larros Helsingin seudun kauppakamarin viestintäjohtajaksi 1.11.2023 09:03:00 EET | Tiedote

Heini Larros (VTM, OTK) aloittaa 1.11. Helsingin seudun kauppakamarin viestintäjohtajana, viestintätiimin vetäjänä ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn viestintäpäällikkönä ja City-lehden päätoimittajana. ”Helsingin seudun kauppakamari on arvostettu elinkeinoelämän vaikuttaja metropolialueella. On ilo päästä edistämään Helsingin seudun vetovoimaa sekä alueen yritysten ja ihmisten menestystä”, Heini Larros sanoo. ”Viestintä on olennaisessa roolissa työmme näkyväksi tekemisessä. Olemme hyvin tyytyväisiä saadessamme Heini Larroksen osaavan viestintätiimimme vetäjäksi”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.