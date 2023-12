Erto mukaan 14.12. työtaisteluihin reiluuden puolesta

Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.



Erton jäsenyhdistys Logistiikan toimihenkilöt ry on autoliikenne- ja huolinta-alalla työskentelevien toimihenkilöiden ammattijärjestö.