Korjaus ennakkotiedotteeseen koskien Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousta tiistaina 12.12.2023

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 12.12.2023 8.12.2023

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 12. joulukuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan esityslistalla on muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti vuodelle 2024. Lisäksi esityslistalla on tarveperusteisen rahoituksen päivitys varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Lautakunnalle esitetään päivitettäväksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarveperusteisen mallin rahajakoperiaatteet ja laskentamalli yhtenäiseksi siten, että kummassakin palvelussa on yksi yhteinen malli käytössä, eikä rahoitusta jaeta erikseen suomen- ja ruotsinkieliseen palveluun. Lautakunta päättää kokouksessa myös yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisän korottamisesta 1.3.2024 alkaen. Tilahankkeista esityslistalla on seuraavat tilat: Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajantien toimipisteen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys osoitteeseen Runonlaulajantie 40 Koskelan ala-asteen ja päiväkoti