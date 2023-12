Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokoustiedote 11.12.2023

"Olen osa sukupolvien ketjua" – Videoteoksiksi kootut Iijokitarinat ovat nyt katsottavissa 5.12.2023 15:20:33 EET | Tiedote

Iijokitarinoita on kerätty kuluneen syksyn aikana Iijoen varren kunnissa järjestetyissä taidetyöpajoissa. Nyt tarinat on koottu kuntakohtaisiksi videoteoksiksi ja julkaistu Pohjois-Pohjanmaan liiton Youtube kanavalla. Saatavilla on myös yksi kaikki tarinat yhdistävä teos.