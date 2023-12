ABC Nastolan ravintola ja market uudistettiin asiakkaidensa tarpeisiin vastaavaksi, nykyaikaiseksi liikennemyymäläksi

ABC Nastolan kokonaisvaltainen uudistaminen aloitettiin marraskuun lopulla sisätilaremontilla. Liikennemyymälän sisätilat uusittiin, ravintolan sisustusta päivitettiin viihtyisämmäksi ja kylmälaitteet vaihdettiin ympäristöystävällisiin. Uudistustyöt jatkuvat vielä keväällä 2024, jolloin Osuuskauppa Hämeenmaan vastuullisuusstrategian mukaisesti liikennemyymälän katolle asennetaan aurinkopaneelit ABC:n toiminnan sähkötarpeisiin. Uudistuksen myötä ABC Nastolasta tulee asiakkaidensa tarpeiden mukainen, houkutteleva liikennemyymälä.

Liikennemyymälän ravintola uudistettiin. Nouto- ja salaattipöytien tarjontaa monipuolistettiin ja niiden rinnalle tuotiin myös suosittu ABC Pizzapöytä. Uudistettu salaattipöytä tarjoaa entistä runsaammin vaihtoehtoja myös kevyempään ruokailuun.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisempia vaihtoehtoja ja ratkaisuja päivittäiseen ravintolaruokailuun, joten toimme perinteisen ABC Noutopöydän rinnalle ABC Pizzapöydän. Tämä uudistus tulee vastaamaan paremmin Nastolan alueen lounasruokailijoiden ja perheellisten ravintolapalveluiden tarpeisiin, kertoo ABC-ryhmäpäällikkö Sami Kovanen.

Uudistus on otettu myös henkilökunnassa hyvin vastaan – uusitut tilat lisäävät viihtyvyyttä ja parannettua asiakaskokemusta.

– Henkilökuntamme on odottavin, iloisin mielin, kun pitkästä aikaa saadaan Nastolan ABC:lle jotain ihan uutta ja modernia! Market siirtyy osittain uuteen paikkaan ravintolan puolelle, johon saadaan lisättyä myös järkevä valikoima take away -tuotteita, kertoo ABC-aluepäällikkö Marjo Vainio.

Myös marketia uudistettiin marketin pohjaratkaisua muuttamalla. Market tiivistettiin ravintolasalin puolelle, jolloin valikoima pieneni, mutta vastaa päivitettynä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Muun muassa nopeat välipalat ja juomat ovat entistä helpommin saatavilla. Päivittäistavaraostoksia tekeville ABC Nastolan läheltä löytyvät edelleen S-market Villähde sekä Sale Ersta.

– Nastolan asiakkaat hakevat meiltä nopeasti enimmäkseen täydennysostoksia, kuten juomia, snäksejä ja muita helposti autoon ostettavia tuotteita, ja tähän haluamme panostaa, Kovanen kiteyttää.