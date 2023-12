Siltatöiden valmistuminen viivästyy Loimaalla ja Koski TL:ssä

Niinijoen sillalla Loimaalla maantiellä 12595 (Asemantie) liikenne on uusimistöiden vuoksi ohjattu kiertotielle. Työt ovat viivästyneet merkittävästi alkuperäisestä aikataulusta, eikä kaikkia töitä voida tehdä talviaikaan. Töitä on jatkettu joulukuussa ja ne on saatettu sellaiseen vaiheeseen, että uusi silta on voitu avata liikenteelle tänään 11.12.2023. Siltapaikka säilyy edelleen työmaa-alueena ja siltapaikalla on mm. alennettu nopeusrajoitus sillan valmistumiseen saakka. Liikennemäärä Niinijoen sillalla on alle 50 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kauhanohjan silta Loimaalla maantiellä 2815 on siltakohteista vähiten keskeneräinen. Liikenne on palautettu kahdelle kaistalle 5.12.2023. Siltapaikka säilyy edelleen työmaa-alueena ja siltapaikalla on mm. alennettu nopeusrajoitus sillan valmistumiseen saakka. Liikennemäärä Kauhanojan sillalla on n. 300 vuorokaudessa.

Sorvaston sillalla Koski TL:ssä maantiellä 2805 (Sorvastontie) ovat tällä hetkellä käynnissä sillan kannen paikkaustyöt ja eristystyön valmistelut. Nämä työt tehdään sääsuojan sisällä. Urakoitsija jatkaa töitä, jotta pintarakennetyöt saadaan valmiiksi. Se mahdollistaa sääsuojan purkamisen ja liikenteen palauttamisen kahdelle kaistalle. Sääsuoja ei kuitenkaan välttämättä anna talvikeleillä riittävää suojaa, jotta nämä työt voitaisiin tehdä loppuun talviaikana. Mikäli näin käy, työt siirtyvät kevääseen ja liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle kaistalle talvikauden yli. Tällöin urakoitsija huolehtii kavennetun kaistan talvihoidosta, sillä hoitourakoitsijan aurauskalusto ei mahdu kulkemaan yhdellä 3,5 metriin kavennetulla kaistalla. Sillan valmistuminen siirtyy joka tapauksessa kevääseen, sillä kaikkia keskeneräisiä töitä ei voida tehdä talviaikaan. Siltapaikka säilyy työmaa-alueena ja siltapaikalla on mm. alennettu nopeusrajoitus sillan valmistumiseen saakka. Liikennemäärä Sorvaston sillalla on. 550 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Toivomme tienkäyttäjiltä edelleen varovaisuutta työmaiden kohdalla liikuttaessa. Pahoittelemme töiden viivästymisestä aiheutunutta haittaa.

Niinijoen siltapaikka kartalla

Kauhanojan siltapaikka kartalla

Sorvaston siltapaikka kartalla

Urakoitsijana näissä siltakohteissa toimii Tehan Oy.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529

- Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223