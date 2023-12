TIEDOTE: Vaasan museot tarjoavat joululahjaksi ilmaispäiviä

Nähtävillä olevat näyttelyt:

Kuntsin modernin taiteen museo: 18 taiteilijan ja taiteilijaryhmän ryhmänäyttely Viivasta tilaan (Näyttelyssä vaihdetaan muutamia teoksia tammikuun alussa. Nykyiseen näyttelyyn voi tutustua 7.1. saakka.)

Tikanojan taidekoti: Berndt Lindholmin vanhempaa 1800-luvun suomalaista maalaustaidetta esittelevä Polkuja maisemaan –näyttely

Pohjanmaan museo: ruotsalaistaiteilija ja -kuvanveistäjä Roland Perssonin ensimmäinen suomalainen museaalinen yksityisnäyttely Twisted Realities, Vaasa400-näyttely sekä luonnontieteellinen perusnäyttely Terranova

Vaasan taidehalli: Bekim Hasajin ja Valentina Gelainin monitaiteellinen näyttelyprojekti Dripping Cavities

Joulun ajan poikkeukselliset aukioloajat museoissa:

pe 22.12.–ma 25.12. Joulu alkaa, museot suljettuina

ti 26.12. Tapaninpäivä, museot avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti

su 31.12. Uuden vuoden aatto, museot avoinna klo 15 saakka

ma 1.1. Museot suljettuina

Muina aikoina museot ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Museoihin pääsee ilmaiseksi jouluaattoa edeltävällä viikolla tiistaista perjantaihin 19.–22.12.2023.

Konsertit Tikanojan taidekodissa

Joulun välipäivinä Tikanojan taidekodissa järjestetään kolme Vaasan kamarimuusikoiden Vuodenlopun musiikkisalonki -konserttia. Esitykset järjestetään ke 27.12. klo 17 sekä to 28.12. klo 15 ja 17. Konserteissa esiintyvät Maano Männi (viulu) sekä Jose Casallas (kitara). Konserteissa esitetään Piazzolan, Villa-Lobosin, Barrioksen sekä Poncen sävellyksiä.

Liput konserttiin voi hankkia NetTicket-palvelusta. Lippujen normaalihinta on 25 € ja opiskelijahinta 15 €. Museokortilla lipuista saa 20 % alennuksen.

Joululahjoja ja aineettomia lahjaideoita museokaupoista Kuntsin modernin taiteen museossa, Pohjanmaan museossa ja Tikanojan taidekodissa on museokaupat, joissa voi tehdä jännittäviä löytöjä. Myynnissä on esimerkiksi julisteita, leluja, tekstiilejä, paikallishistoriallisia tuotteita, pohjalaista käsityötä ja suomalaista designia. Kuntsin modernin taiteen museon sekä Pohjanmaan museon myymälöissä saat 10 % alennuksen ostoksistasi museokortilla.

Museokaupoissa vieraileville on joulun aikaan saatavilla erikoistarjous, jolla shoppailun lomassa saa eurolla nauttia lämmittävän glögin ja piparin.

Vaihtoehtona on myös aineettomia lahjoja. Museokortti ilahduttaa saajaansa koko vuoden ajan ja sellaisen voi hankkia lahjaksi itselleen tai toiselle Vaasan museoiden toimipisteistä. Lisäksi Visit Vaasan nettikaupasta on mahdollisuus ostaa lahjakorttina sisäänpääsylippu museovierailua varten. Toiselle annettu kulttuurielämys on matalan kynnyksen aineeton joululahja.