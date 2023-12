6G on tulevaisuuden yhteiskunnan toimintojen mahdollistaja

Oulun yliopiston 6G Waves-lehden uusimmassa numerossa käydään läpi 6G-tutkimuksen saavutuksia ja pohditaan, mihin teknologiaa pitäisi kehittää ja mitä kaikkea se voi mahdollistaa. Lehdessä käsitellään 6G-teknologiaa niin turvallisuuden, terveyden kuin energia-alankin näkökulmista. Keskiaukeaman jutussa Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi erilaisia 6G:hen liittyviä kysymyksiä. Vaikka joidenkin mielestä kuluttajien innostus 5G:tä kohtaan puuttuu, Lundmark huomauttaa, että sen käyttöönotto on vielä alkuvaiheessa. Mobiiliverkkojen lisäksi kiinteitä verkkoja tarvitaan jatkossakin.

”Vaikka 6G-tutkimuksen matka on täynnä haasteita, alamme jo nähdä lupaavan suunnan, millaisiin tarpeisiin teknologian pitää pystyä vastaamaan. Uskomme, että 2030-luvun yhteiskunnissa lähes välitön langaton yhteys on paljon laajemmalle osalle maailmaa mahdollinen, tulevaisuutemme on erittäin datavetoinen. Perustutkimus etenee ja mahdollistaa sovellusten kehittämisen.”, 6G-tutkimuksen johtaja, professori Matti Latva-aho pohtii lehden esipuheessaan.

Suomen Akatemian Oulun yliopistolle vuonna 2018 myöntämän 6G Flagship -tutkimuskokonaisuuden kesto on kahdeksan vuotta. 6G Waves on lehti, joka nostaa esille alan viimeisimmän tutkimuksen nykytilan ja esittelee kiinnostavimmat tutkimusaiheet sekä tietysti suuren määrän ihmisiä 6G Flagshipin takana. Aiemmilla lehdillä on ollut lähes 400 000 lukijaa ympäri maailman. Oulu on edelleen alan kärkipaikoilla ja täällä tehtävä työ kiinnostaa. Oululaiset järjestivät maailman ensimmäisen 6G-konferenssin Levillä keväällä 2019. Tulevassa huhtikuussa useampi sata alan tutkijaa kokoontuu jälleen Suomen Lappiin pohtimaan, mihin tulevaisuuden teknologiaa kehitetään ja käytetään.