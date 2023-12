Yksinäisyyttä vähentävä lahjapaketti jokaiseen kotiin: Joulun tähdet -juhlakonsertti Nelosella

Kansallinen yksinäisyysstrategia tuo ratkaisuja kasvavaan yksinäisyyteen 30.11.2023 06:30:00 EET | Tiedote

Yksinäisyys on kansallinen haaste, joka on lisääntynyt Suomessa kaikissa ikäluokissa. Syksyllä 2023 eduskuntaan perustettiin yksinäisyyttä ja ostrakismia vähentävä työryhmä, jonka tehtävänä on edistää kansallisen yksinäisyysstrategian luomista Suomeen. Ratkaisuista yksinäisyyteen keskusteltiin HelsinkiMission 140-vuotisjuhlapäivänä 29.11. Kansalaisinfossa järjestetyssä Supervoimana kaveruus -tilaisuudessa.