Dnipron pormestari Filatov ja pormestari Vartiainen allekirjoittivat kaupunkien välisen yhteistyösopimuksen Helsingissä

Helsingin kaupunki on tukenut ukrainalaisia kaupunkeja eri tavoin sodan syttymisestä lähtien. Nyt käynnistyvällä yhteistyöllä pyritään konkreettisesti tukemaan uutta ukrainalaista kumppanikaupunkia, Dniproa, niin sodan aikana kuin sen jälkeenkin. Helsingin kaupunki teki yhteistyötä Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrovan kanssa sopivan kumppanikaupungin löytämiseksi.

”Ukrainan ja Suomen kaupungit ovat voimakkaita toimijoita yhteisessä taistelussamme rauhanomaisen ja sivistyneen tulevaisuuden puolesta. Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman ja julman hyökkäyksen ensimmäisistä hetkistä lähtien Helsingin kaupunki on seisonut lujasti Ukrainan tukena auttaen monin eri tavoin. Dnipron ja Helsingin kumppanuus avaa lukuisia yhteistyömahdollisuuksia Ukrainan jälleenrakentamiseksi”, sanoo suurlähettiläs Dibrova.

Kaupunkien välinen yhteistyö on nyt käynnistymässä, ja tällä viikolla Helsingissä vierailee Dnipron pormestari Borys Filatov delegaatioineen.

"Olemme loputtoman kiitollisia vilpittömästä halustanne auttaa ja tukea kansaamme tässä kauheassa ja julmassa sodassa. Dnipro on kaupunki, joka vastaa ystävällisyydellä ystävällisyyteen. Uskomme Helsingin ja Dnipron välisen yhteistyön hedelmällisyyteen, ja toivomme, että tämä yhteistyö kasvaa vankaksi ystävyydeksi, joka tarjoaa etuja molemmille osapuolille", Dnipron pormestari Filatov sanoo.

Tänään 12. joulukuuta pormestarit Filatov ja Vartiainen allekirjoittivat kaupunkien välisen yhteistyösopimuksen Helsingin kaupungintalolla.

“Ukraina ja ukrainalaiset tarvitsevat kaiken mahdollisen avun. Yhteistyö Dnipron kaupungin kanssa on tärkeä askel suhteidemme rakentamisessa ja syventämisessä. Tämä on samalla vahva viestimme sitoutumisesta moninaiseen yhteistyöhön kaikkien ukrainalaisten kanssa”, pormestari Juhana Vartiainen toteaa.

Erityisteemoina yhteistyössä ovat koulutus, lasten ja nuorten leirit, kaupunkisuunnittelu, turvallisuus ja varautuminen sekä hyvä hallinto. Pormestari Filatovin vierailuohjelma tutustuttaa häntä ja delegaatiota näihin teemoihin Helsingin kaupunkiorganisaatiossa. Useiden asiantuntijatapaamisten rinnalla delegaatio vierailee muun muassa Myllypuron kampuksella sekä väestönsuojassa. Osana vierailuohjelmaa on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n järjestämä Ukraina-jälleenrakennusfoorumi, jossa Dnipron kaupunki pääsee esittelemään omia jälleenrakennus- ja kaupunkikehityskohteitaan suomalaisille yrityksille ja muille sidosryhmille.

Dnipro kuuluu Ukrainan suurimpien kaupunkien joukkoon

Noin miljoonan asukkaan Dnipro on Ukrainan neljänneksi suurin kaupunki ja sijaitsee Dnjepr-joen rannalla. Dnipron alueella on vahvaa teknologista osaamista ja useita korkeakouluja. Kaupunki on entinen raketti- ja ohjusteknologian ja -teollisuuden keskus, jonka vuoksi se oli Neuvostoliiton aikana niin sanottu suljettu kaupunki.

Dnipro on Ukrainassa myös merkittävä maan sisäisten pakolaisten keskus, joka sekin on kärsinyt venäläisten pommituksista. Esimerkiksi kaupungin lentoasema on tuhoutunut ja myös siviilikohteisiin on tehty asukkaita surmanneita iskuja.





