Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 15.12.2023 ja HSY:n yhtymäkokouksesta 19.12.2023

Yleisin kysymys HSY:lle biojätteestä: pitääkö se pakata ja miten? 7.12.2023 06:30:00 EET | Tiedote

Noin 50 tuhannella pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kiinteistöllä on jo alkanut tai on alkamassa biojätteen lajittelu jätelain uudistuksen myötä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on saanut uusilta lajittelijoilta eniten kysymyksiä biojätteen pakkaamisesta.