Merkittävä tennistapahtuma Davis Cup saapuu Turkuun 2.–3.2.2024

Davis Cup Qualifiers -karsintaottelu on järjestetty Turussa viimeksi vuonna 2002. Suomi ja Portugali taas ovat kohdanneet tenniksessä kahdesti aiemmin: vuonna 1968 Suomi vei voiton, kun taas vuonna 2015 Portugalin joukkue oli menestyksekkäämpi.

– Kotiottelun saaminen on hienoa, sillä nyt suomalaiset pääsevät jälleen kannustamaan ja katsomaan joukkueemme otteita lähietäisyydeltä. Odotamme innolla helmikuuta ja pääsyä Gatorade Centeriin, jonka puitteet mahdollistavat viihteellisen ja modernin tennistapahtuman toteuttamisen, kommentoi Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Purho.

Gatorade Centerin yleisökapasiteetti on 8 300, ja areena tunnetaankin suurien yleisötapahtumien paikkana. Turku Liven liiketoimintajohtaja Heidi Aho on riemuissaan siitä, että Gatorade Center pääsee tarjoamaan puitteet huippuluokan tennisottelulle. Aho kiittää Turun kaupungin aktiivista roolia Davis Cupin saamisessa Turkuun.

– On mahtavaa nähdä tennistä Gatorade Centerillä pitkän tauon jälkeen ja päästä näyttämään, miten areena taipuu monipuolisesti erilaisiin tapahtumiin. Tapahtuman ansiosta kansainvälinen katse kääntyy hetkeksi tänne Turkuun ja saamme vierailijoita ympäri maailmaa, Aho iloitsee.

Suomella takana historiallisen vahva vuosi tenniksessä

Vuosi 2023 on ollut Suomen tennishistoriassa merkityksellinen, sillä Suomen miesten maajoukkue eteni ensimmäistä kertaa 16 parhaan maan Davis Cup Finals -lopputurnaukseen.

Turun kaupungin tapahtumajohtaja Antti Kirkkola iloitsee Davis Cupin saapumisesta Turkuun, sillä kiinnostus tennistä kohtaan on tällä hetkellä Suomessa ennennäkemätöntä.

­– On hienoa, että Turku pääsee osaksi tennishuumaa. Davis Cup täydentää Turun monipuolista urheilutalvea, ja vetovoimainen turnaus houkuttelee Turkuun katsojia kauempaakin.

Myös maajoukkueen kapteeni Jarkko Nieminen odottaa innolla tilaisuutta päästä luotsaamaan joukkojaan omilla kotikulmillaan.

– Olemme joukkueena aina iloisia päästessämme pelaamaan Suomessa. Kotiyleisön tuki on ollut meille erityisen merkityksellinen viimeisten vuosien aikana. Nyt kun lajiamme kohtaan on paljon kiinnostusta, niin on hienoa saada jälleen kotiottelu meille.

Helmikuussa pelataan yhteensä 12 Davis Cup -karsintaottelua. Niiden voittajat selviävät Davis Cup Finals -vaiheeseen, joka pelataan syyskuussa. Turnauksen pääjärjestäjänä toimii Kansainvälinen tennisliitto. Suomen viisihenkinen maajoukkue nimetään tammikuussa.

Liput tulevat myyntiin tiistaina 12.12.2023 klo 14. Liput tapahtumaan myy Tiketti. Lipunmyynti alkaa loppuvuoden kampanjalla, eli liput ovat 10 % alennuksessa 24.12. asti (ei koske VIP-paketteja).

Kuva: Suomen Tennisliitto

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Heidi Aho, Turku Liven liiketoimintajohtaja

puh. 041 538 3169, heidi.aho@tps.fi

Teemu Purho, Tennisliiton toimitusjohtaja

puh. 010 574 3956, teemu.purho@tennis.fi