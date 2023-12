Kuvataideakatemian taidekokoelma avaa ainutlaatuisen katsauksen nimekkäiden taiteilijoiden opiskeluaikaisiin teoksiin

Osana 175-vuotisjuhlavuotta Taideyliopiston Kuvataideakatemia avasi taidekokoelmansa, jota pääsee tutkimaan kaikille avoimen verkkosivuston kautta. Varsinaiseen kokoelmaan kuuluu yli 300 teosta akatemian historian varrelta, ja sivustolla on tällä hetkellä noin 80 teosta.

Vuonna 1848 perustetun Kuvataideakatemian kokoelma on lähes yhtä vanha kuin itse akatemiakin, sillä vanhimmat ajoitetut teokset ovat vuodelta 1889. Kokoelma koostuu pääosin Kuvataideakatemian opiskelijoiden töistä, jotka luovat monipuolisen katsauksen suomalaisen akateemisen taideopetuksen ja suomalaisen kuvataiteen historiaan tähän päivään saakka. Kokoelmiin sisältyy teoksia kaikilta eri opetusalueilta, mutta suurin osa on kaksiulotteista seinille sijoitettavia teoksia.

Suurin osa kokoelmista on eri tekniikoin toteutettua grafiikkaa, joskin mukana on myös paljon maalauksia ja piirroksia. Kokoelman 300 teoksen ohella oman kokoelmansa muodostavat taidegrafiikan oppilastöistä koostuva, myös satoja teoksia kattava grafiikan kokoelma ja taidegraafikko Tuulikki Pietilän Kuvataideakatemialle lahjoittama diakuvakokoelma, joka puolestaan käsittää grafiikan historian aina 1600-luvulta nykypäivään. 1980-luvulla kokoelma täydentyi valokuva- ja videoteoksilla. 2000-luvulla mukaan on päässyt installaatiota tai niiden osia. Lisäksi kokoelmiin kuuluu muutamia veistoksia, joista valtaosa on hankittu 2000-luvun puolella.

Kokoelmaa täydennettiin monen vuoden ajan vuosittain Kuvan Kevät -näyttelyn yhteydessä hankkimalla kokoelmiin neljä teosta, yksi per opetusalue. Kokoelman täydentämisestä ja kokoelmasivustosta vastaa Kuvataideakatemian tuotantopäällikkö Anni Anttonen. Taidehistorioitsija Meri-Maaria Kiianmaa inventoi Kuvataidekokoelman taidekokoelman vuonna 2021.

”Ihan ensimmäisiä työtehtäviäni lähes 20 vuotta sitten oli listata Kuvataideakatemian taideteokset. Tällöin käytettiin osoite- ja kalustetietokantaa, johon IT-palvelumme koodasi erillisen taideteoslistan, mikä mahdollisti myös kuvan liittämisen. On upeata, että taideteokset ovat nyt vihdoin 20 vuotta myöhemmin sekä luetteloituna erilliseen kokoelmatietokantaan että sitä kautta saatettuna yleisön tietoisuuteen verkkoalustalle”, Kuvataideakatemian tuotantopäällikkö Anni Anttonen iloitsee.

Taidekokoelma sisältää teoksia lukuisilta nimekkäiltä taiteilijoilta, kuten: Emma Ainala, Juhana Blomstedt, Hertta Kiiski, Helmi Kuusi, nabbteeri, Raimo Saarinen, Tapio Tapiovaara ja Viggo Wallensköld.

Osa teoksista on nähtävillä Kuvataideakatemian päärakennuksen Myllyn toisen kerroksen yleisölle avoimessa tilassa. Nähtäville asetettujen teosten valinnasta vastasivat Kuvataideakatemian Nykytaiteen historia- ja teorian kandidaattiopiskelijat.