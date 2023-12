Kuopio Wine Festival 2024 - pala Ranskaa rantautuu Kuopioon

Tiina Tolvanen on nimitetty Osuuskauppa PeeÄssän henkilöstö- ja talousjohtajaksi 1.12.2023 12:06:31 EET | Tiedote

Osuuskauppa PeeÄssän henkilöstö- ja talousjohtajaksi on nimitetty MMM Tiina Tolvanen. Tiina toimii tällä hetkellä Osuuskauppa PeeÄssän henkilöstöjohtajana. Uudessa roolissa hän jatkaa PeeÄssän johtoryhmän jäsenenä. Tiinan vastuulle kuuluvat henkilöstö-, talous-, kiinteistö- ja ict- sekä jatkuvan parantamisen toiminnot. -Henkilöstö- ja talousjohtajan tehtävä on uusi ja sen tavoitteena on johtaa Osuuskauppa PeeÄssän liiketoiminnan kumppanuus kokonaisuutta tuloksekkaasti kohti parhaan elämän edelläkävijyyttä Savossa, tuottaen liiketoiminnalle korkealla laatu standardilla kustannustehokkaasti palveluita mahdollistaen tavoitteemme mukaisen erinomaisen sisäisen kumppanuuden ja sujuvan arjen, kertoo PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila. Tiinalla on laaja kokemus eri toimialoilta johto- ja asiantuntijatehtävistä myös S-ryhmän ulkopuolelta. Hän aloittaa henkilöstö- ja talousjohtajana PeeÄssällä 1.1.2024. Niin liiketoimintamme kuin sen onnistumista edistävät palvelumme elävät jatkuvaa muutoks