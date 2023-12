Joulu on rento, herkullinen, kotimainen ja vastuullinen juhla

Joulupöytään sopivat niin uudet kuin vanhat herkut – mitään ei ole pakko olla, perinteitä voi ylläpitää tai luoda uusia, juuri teidän juhlaan sopivia ruokamuistoja, muistuttaa ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen MTK:sta.

Vanhaa tai uutta, perinteistä tai trendikästä, kotimaiset herkulliset ja laadukkaat raaka-aineet sopivat kaikkeen ruuanlaittoon, juhlaan ja arkeen. Perinteiset, miedot ja makeahkot laatikot maistuvat koko perheelle. Pirteän raikas rosolli on ihana lisuke jouluruuille.

Laatikoiden ja rosollin juurekset ovat edullisia, ja niitä on saatavilla viljelijöiden varastoissa kevääseen saakka. Perinteiset laatikot sopivat hyvin pakastettaviksi, vaikkapa pienissä annosvuoissa. Näin saat halutessasi tuoreen laatikon joka aterialle.

Lisäksi valmisteluissa on hyvä pitää mielessä sallittu oikaisu: perinteiset herkut ovat saatavilla myös valmisruokina, ja valmiista kasvissoseista laatikot syntyvät kädenkäänteessä, neuvoo Siivonen.

Kotimainen kinkku kypsyy lempeässä lämmössä joulupöydän kruunuksi. Kinkkuvalikoima on monipuolinen, ja tarjolla on erikokoisia kinkkuja, lisäksi esimerkiksi valmiiksi kypsennettyjä tuotteita. Kotimainen kinkku on vastuullinen valinta, sillä suomalainen sika saa pitää saparonsa, ja liha on taatusti antibiootitonta, puhdasta ja turvallista ruokaa. Suomalainen ruoka on tuotettu ihmisten ja eläinten hyvinvointi huomioiden.

Heidi Siivonen kannustaa jouluruokien valmistamisessa luovuuteen ja perinteiden haastamiseen.

Joulupöytään voi mainiosti paistaa myös juhlavan naudanlihapihvin tai hauduttaa perinteisen karjalanpaistin. Kasvisruokien ystävä ilahtuu kokonaisena paahdetusta selleristä ja runsaista ja raikkaista kasvislisukkeista.

Kotimainen joulu on vastuullinen ja hyvänmielen valinta. Elävä ja palveleva maaseutu on ihanteellinen joululomakohde, jossa kiire jää taakse ja tähtitaivas valaisee jouluyön. Maaseutumatkailukohteiden mutkaton palvelu yhdistyy kauniiseen ympäristöön ja kotimaisiin herkkuihin.

Suomen pelloilla, puutarhoissa, eläinsuojissa ja metsissä kasvaa ainutlaatuisia makuja, joista valmistetaan huippulaadukkaita ja turvallisia elintarvikkeita meille kaikille. Viljelijöiden tekemä työ ja ammattitaito maistuvat lautasellamme saakka. Kiitos, kun valitset kotimaista.

Jouluvinkit herkulliseen ja rentoon joulunviettoon:

• Löytyyhän pakkauksesta Hyvää Suomesta -merkki tai Sirkkalehtimerkki? Näin tunnistat varmasti kotimaisen tuotteen.

• Tee joulupöydästä oman näköisesi: mitään ruokaa ei ole pakko olla. Kokoa yhteen parhaat maut, jotka maistuvat juuri teidän jouluseurueelle.

• Varaa ruokaa maltillisesti. Mitä enemmän laatuja, sitä vähemmän kutakin tarvitaan. Kaikkea ei tarvitse olla pöydässä kerralla; vähemmän on enemmän. Näin vältät hävikkiä, eikä makuihin ehdi kyllästymään.

• Ennakoi ja oikaise: monet jouluruuat voi tehdä valmiiksi ja pakastaa. Muista myös valmisruuat ja puolivalmiit tuotteet, kuten kasvissoseet.

• Ruokalahjat sopivat kaikille. Kokoa kassiin vaikkapa kotimainen joulukukka, muutama kotimainen juusto ja kotoisista marjoista valmistettu hillo. Tyylikäs muistaminen on valmis!

• Nappaa talteen joulun kruunaavat reseptit: https://www.mtk.fi/-/joulunakotimaista

• Sittenkin valmiiseen pöytään? Joulu maalla on aitoa tunnelmaa, lähiruuan tuoksua ja makuja, saunaperinteitä, kiireetöntä rentoutumista ja suomalaista kaunista luontoa täynnä. Tutustu kohteisiin: www.matkamaalle.fi

• Maaseutunuorten joulutulet virittävät joulumielen kohdalleen: hyvän mielen tapahtumia halki Suomen 22.12. Tulet kiittävät kuluttajaa kotimaisista valinnoista ja toivottavat turvallista matkaa joululiikenteessä: www.maaseutunuoret.fi/-/joulutulet23

Lisätietoja:

Heidi Siivonen, ruokamarkkina-asiantuntija, MTK, 040 568 8802

Kimmo Aalto, asiantuntija, maaseutumatkailu, MTK, 040 179 1618

Meri Remes, asiantuntija, maaseutunuoret, MTK, 040 532 9636