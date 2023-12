The Hollies ja Grymlings -yhtyeissä vaikuttanut Mikael Rickfors saapuu Suomeen

Yli 50 vuotta kestäneen uran tehnyt Mikael Rickfors on lähes legenda jo eläessään. Hän on tehnyt kansainvälisen uran The Holliesin kanssa 1970-luvulla ja yltänyt suurmenestykseen Ruotsissa sekä soolo- että Grymlings-yhtyeen kanssa tekemillään levyillä. Hänen kappaleitaan ovat esittäneet muun muassa Percy Sledge, Cindy Lauper, Carlos Santana ja Richie Havens.



Musiikkialalla ja kollegoiden kesken Mikael Rickforsia pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista ja Ruotsin ainoana todellisena soullaulajana.



Kannusalissa Mikael esiintyy Louise Raederin ja Jonatan Stensonin kanssa. Intiimissä konsertissa kuullaan tunnettuja kappaleita The Holliesin ajalta, muita Rickforsin hittejä, esimerkiksi ”Mitt bästa för dig” ja ”Vingar”. Lisäksi kuullaan artistin esittämiä suosittuja versiointeja, muun muassa ”When a man loves a woman” kappaleesta.



Luvassa on artistin ensimmäinen vierailu Etelä-Suomessa sitten 1980-luvun.

Mikael Rickfors esiintyy Kannusalissa keskiviikkona 24. huhtikuuta.

Liput ennakkoon 35/29 euroa + tilausmaksu (alkaen 1,50 €) Lippupisteestä ja tuntia ennen tapahtuman alkua ovelta mikäli jäljellä.

Kannusali, Kannusillankatu 4, 02770 Espoo.