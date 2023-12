Mediatiedote: Kaunialan Sairaalan perinteinen Joulujuhla

Julkaisupäivä: 12.12.2023

Kaunialan Sairaalan perinteinen joulujuhla järjestetään perjantaina 15.12.2023 klo 16. Tapahtumaan osallistuvat tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja tohtori Jenni Haukio.

Juhla välitetään suorana lähetyksenä Kaunialan Sairaalan YouTube-kanavalla ja Facebookissa. Toivotamme yleisön tervetulleeksi seuraamaan juhlan live-streamausta alkaen klo 15.55 https://www.youtube.com/watch?v=_W2QzMsyE9M.

Kansainvälisen joulujuhlan perinne jatkuu

Juhlan juuret ulottuvat aina 1960-luvulle asti, jolloin se sai alkunsa Suomeen akkreditoitujen ulkovaltojen sotilasasiamiesten aloitteesta. Tämän vuoden juhla jatkaa perinnettä, säilyttäen kansainvälisen luonteensa, ja siihen osallistuvat yhä niin sotilasasiamiehet kuin Suomen puolustusvoimien komentaja ja kenraalikunta.

Kunniaa veteraaneille – Muistamme ja kunnioitamme

Vaikka sotainvalidien, rintamaveteraanien ja Lottien määrä on vähentynyt, Kaunialan sairaalan asiakaskunnassa heitä on kuitenkin vielä n. 40 henkilöä. Osa heistä asuu vakituisesti Kaunialassa, osa asuu edelleen omassa kodissaan. Tämä hetki on omistettu heille, jotka ovat tehneet uhrauksia maan puolesta, ja se symboloi kunnioitustamme heidän palvelulleen.

Kaunialan Sairaalan YouTube -kanavalla on julkaistuna lukuisa määrä sotainvalidien, rintamaveteraanien ja lottien haastatteluja, sekä Kaunialan Sotavammasairaalan historiikkidokumentteja. Nämä koskettavat ja runsaasti asiatietoa sisältävät videot ovat vapaasti katsottavissa täällä: Kaunialan Sairaala - YouTube

Ukrainan Sotaveteraanien Kuntoutus

Syksyllä 2022 Kauniala kuntoutti humanitaarisena hyväntekeväisyystoimintana vammautuneita ukrainalaissotilaita. Vuonna 2023 maksuttomia kuntoutuksia oli varauduttu jatkamaan, mutta vuoden kuluessa ukrainalaissotilaita ei Kaunialaan ohjautunut. Kauniala toimii kuntoutusyksikkönä myös asevelvollisina vammautuneille, rauhanturvaajille sekä muille sotilasinvalideille. Tällä tavoin Kauniala on vahvistanut asemaansa sotilaallisissa tehtävissä vammoja saaneiden hoito-, kuntoutus- ja hoivapaikkana.

Kauniala yhteiskunnallisena toimijana

Kaunialan merkitys yhteiskunnassa on kasvanut, sillä se tarjoaa Uudellamaalla merkittävän määrän täydentävää sairaanhoito- ja kuntoutuskapasiteettia julkiselle sektorille. Pääkaupunkiseudun sairaaloiden täyttyessä Kaunialalla on nyt merkittävä rooli jatkohoitopaikkojen tarjoajana, auttaen julkista sektoria hoito- ja hoivajonojen purkamisessa. Kaunialassa on 243 vuodepaikkaa ja meillä työskentelee 300 työntekijää. Suurin osa toiminnastamme on sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja. Lisäksi KotiKauniala tuottaa palveluja Lohjan alueella.

Lisätietoja ja median akkreditoinnit 14.12.2023 klo 17 mennessä:

Toimitusjohtaja Mervi Ahlroth, Kaunialan Sairaala

Puh. 050 374 2663

mervi.ahlroth@kauniala.fi