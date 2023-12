CER-direktiivin toimeenpano tulee rakentaa nykyisen huoltovarmuusjärjestelmän osaksi

Huoltovarmuusneuvosto on tänään kokouksessaan päättänyt oheisesta kannanotosta:

Suomen yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhön perustuva huoltovarmuusjärjestelmä on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen, ja on osoittanut toimivuutensa myös muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Viime vuosien häiriötilanteisiin on onnistuttu vastaamaan vahvasti toimintaa kehittämällä, sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä, materiaalisella varautumisella ja onnistuneella jatkuvuudenhallinnalla. Samalla kriisit ovat osoittaneet, että yksin viranomaisten toimenpiteet eivät riitä vastaamaan monisyisiin häiriöihin, koska yhteiskunnan kannalta kriittisistä palveluista ja infrastruktuurista vastaavat useimmiten muut kuin viranomaistoimijat, erityisesti kriittiset yritykset.