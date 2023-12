Sähkömessut esittelee kuumimmat sähköautouutuudet

Jyväskylän Kirjamessujen ohjelma on julkaistu− Kirjamessuille saapuu monia vahvan lukijakunnan saavuttaneita kirjailijoita ja kotimaisen musiikin tähtiä 25.10.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Jyväskylän Kirjamessut 25.–26.11.2023 tarjoaa monipuolisen ohjelman kirjallisuuden ystäville. Marraskuun viimeisenä viikonloppuna Paviljonki täyttyy kirjavuoden upeista kirjailijoista, loisteliaista kaunokirjoista, ajankohtaisista tietokirjoista, kiehtovista elämäkerroista ja koskettavista tarinoista. Ohjelmassa on muun muassa kirjailijahaastatteluita ja keskusteluita ajankohtaisista teemoista. Lapsille ja nuorille on omistettu oma ohjelmalava. Messuilla on reilut 100 esiintyjää. Lue ohjelmasta https://www.paviljonki.fi/messut/jklkirjamessut/kavijoille/ohjelma/